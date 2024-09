Evade dai domiciliari per rubare un’auto, folle corsa in autostrada fino all’arresto

Si tratta di un 50enne catanese. Nella notte fermato pure un 40enne messinese

MESSINA – Evade dalla comunità terapeutica messinese dove sconta gli arresti domiciliari. Con un coltello minaccia un automobilista e si impadronisce dell’auto. Scatta l’allarme e le Volanti individuano l’auto guidata da un cinquantenne catanese sulla A18. Inizia una folle corsa in autostrada. Un pericolosissimo inseguimento e l’uomo non si arrende. Ma dopo i caselli autostradali di Tremestieri è stato costretto a fermarsi per un guasto al motore. Tuttavia, l’uomo è corso via dall’auto, provando a scavalcare il guard-rail. Ma è stato subito raggiunto dai poliziotti e bloccato. Sul posto sono pure intervenuti gli agenti della sotto-sezione Polizia stradale A20, che hanno coadiuvato gli operatori delle Volanti.

All’interno dell’auto è stato ritrovato e sequestrato il coltello che l’uomo aveva puntato al viso dell’automobilista. Il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata, evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale.

Un secondo arresto in flagranza di reato, da parte degli agenti del questore Annino Gargano, è avvenuto in nottata. Un quarantenne messinese è stato trovato nascosto dietro un cespuglio con le mani ancora

sporche del gasolio che aveva tentato di sottrarre in un cantiere nella zona sud della città. Sono state rinvenute e sequestrate le due taniche da venti litri già piene di gasolio e il tubo probabilmente usato per travasare il liquido. Le immagini del sistema di video sorveglianza hanno confermato la dinamica del tentato furto.

In generale, nel weekend, gli agenti hanno sottoposto a controllo 507 persone e 212 veicoli, provvedendo a deferire all’autorità giudiziaria tre persone.