Furci Siculo. Il Comune segnala i debitori all'agente di riscossione

FURCI SICULO. Sono ancora tanti i cittadini di Furci che non pagano i tributi comunali. Cambiano le amministrazioni comunali, ma la musica sembra sempre la stessa. Sono trascorsi poco meno di tre mesi dall’insediamento del nuovo sindaco, Matteo Francilia e della sua Giunta e tra i primi dossier che si sono trovati sul tavolo vi era proprio quello dello dell’evasione, che va oltre i dati fisiologici.

E’ per questo motivo che gli amministratori hanno avviato un giro di vite che punta a mettere ordine in un settore nevralgico della pubblica amministrazione. “Appena insediata, questa Amministrazione – spiega il sindaco Francilia - ha subito preso atto dello stato di lavorazione dei tributi e delle entrate comunali, rilevando cospicui arretrati che rischiavano di ritardare e compromettere l’efficacia della riscossione.

Si sta dunque provvedendo a potenziare l’Ufficio Tributi – chiosa il primo cittadino - anche riguardo alla dotazione di personale, in modo da recuperare tale gap nel più breve tempo possibile e poter poi lavorare le varie annualità in tempo reale. Questa attività di recupero sarà oggetto di attenta programmazione e costante monitoraggio”.

Il sindaco spiega che riguardo alle annualità già lavorate ed iscritte a ruolo presso Riscossione Sicilia spa (ex Serit), “l’ Amministrazione ha immediatamente estratto l’elenco dei principali debitori e lo ha già segnalato all’agente della riscossione, chiedendo allo stesso di intervenire al più presto con le opportune azioni di riscossione coattiva (a seconda dei casi: fermo amministrativo dei beni mobili registrati, pignoramento di stipendi, pensioni e altri crediti e, per i casi di maggior rilievo, iscrizione di ipoteca sui beni immobili).

In relazione al servizio idrico – incalza Francilia - anche in tal caso si sta provvedendo al recupero degli arretrati di lavorazione e, allo stesso tempo, si sta programmando l’attività di sospensione dell'erogazione per i soggetti in stato di morosità, per i quali è comunque necessario adottare tutte le cautele recentemente segnalate della competente Autority Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)”.

E’ anche intenzione dell’Amministrazione, nell’ambito di un complessivo riordino degli uffici “costituire un ufficio unico in materia di entrate presso il quale accentrare la lavorazione di tutte le principali entrate Comunali (compresi i canoni di locazione, la Tosap, l'imposta sulla pubblicità e sulle affissioni, etc.) e gestirle con criteri di maggiore specializzazione e celerità, per assicurare così un’attività di riscossione più incisiva ed efficace”.

Infine Francilia ha “avvisato” i cittadini che dal prossimo mese di settembre “sarà possibile recarsi in Comune, previo appuntamento, per ottenere un resoconto completo della propria posizione e regolarizzare tutto quanto dovuto, evitando così i maggiori oneri delle procedure esecutive connesse alla notifica delle cartelle di pagamento”.