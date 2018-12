Dall'8 il Natale a Piazza Cairoli. La Ruota sponsorizzata da Caffè Barbera

Il Natale a Piazza Cairoli si "accenderà", è il caso di dirlo, dall' 8 dicembre in occasione della Festa dell'Accensione dell'Albero e dell'inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. Numerose le iniziative e gli eventi organizzate dall'associazione Messina Incentro per tutto il mese e fino a gennaio. Anche quest’anno il Natale di piazza Cairoli sarà animato dalla Ruota Panoramica, sponsorizzata dalla Caffè Barbera. In queste ore si stanno completando le operazioni di montaggio della principale attrattiva del Natale 2018, promosso e organizzato con la compartecipazione del Comune di Messina, dall’Associazione dei Commercianti “Messina Incentro”, presieduta da Lino Santoro Amante.

La famiglia Barbera ha voluto fortemente sostenere il progetto della neonata Associazione, sponsorizzando una magnifica Ruota Panoramica che supera i 40 metri di altezza, dotata di 140 posti dai quali i messinesi potranno vivere suggestioni uniche. La novità di quest’anno non è rappresentata solo dall’imponenza della grande ruota che campeggia già a piazza Cairoli, ma anche dall’eleganza delle cabine e dell’intera struttura che dispone di una cabina riservata ai soggetti diversamente abili su cui può essere collocata una carrozzina.

“Siamo orgogliosi della famiglia Barbera – afferma Lino Santoro Amante – perché in maniera tangibile ha inteso donare alla città questa grande attrattiva facendosi motore di una iniziativa che avrà grande rilevanza sociale”.