Incontro con l’autore del romanzo “La città sepolta”

Arriva finalmente a Messina, nel suo tour di presentazione organizzato dall’editore Albatros, Luigi Nastasi, scrittore e poeta, autore del bel romanzo “La città sepolta”, la cui recensione è apparsa su queste stesse pagine il 6 luglio scorso.

Il romanzo, dal grande respiro storico, è ambientato nella nostra città e attraverso i destini e le generazioni di due famiglie dell’alta borghesia messinese, racconta ed analizza gli eventi, ma soprattutto gli effetti devastanti che il terremoto del 1908 prima e delle due grandi guerre poi, hanno inflitto al territorio e alla popolazione messinese e di cui gli stessi portano ancora i segni.

Ma, al di là della piacevole puntualità storica elargita dall’autore, sono piuttosto gli occhi dei personaggi ed ancor di più le vibrazioni delle loro anime, che riescono a filtrare gli eventi e trasmettere e rendere ancora viva quella struggente malinconia scaturita dalla triste consapevolezza che una fiorente comunità, in un tempo proporzionalmente infinitesimo, aveva perso il frutto di secoli di storia e financo la sua stessa identità.

Nell’incontro, che avverrà Sabato 22 settembre alle 18,30 presso la libreria Ciofalo, di via Consolato del Mare al n. 35, sarà possibile dibatterne direttamente con l’autore, già nostro concittadino, ma volato esule a Varese nel 1966, da dove, forse privilegiato proprio dalla lontananza, ha continuato ad analizzare, attraverso il suo animo di artista, il disagio che accomuna tutti noi messinesi coscienti nell’assistere all’agonia della nostra bella, quanto vituperata città, sintetizzandone le origini e le ragioni in forma di romanzo nella ricerca di una chiave per un possibile riscatto. Come s’è detto un vero regalo per quella che continua a considerare la sua terra.

E chissà che proprio in questo incontro non voglia farci un ulteriore regalo, mettendo a frutto il meglio del suo esilio forzato per darci uno spunto, una idea, una speranza.

Luigi Nastasi è messinese, classe 1942. Dottore commercialista di professione, ma scrittore e poeta per vocazione, ha già pubblicato, sempre con Albatros, una raccolta di poesie e racconti dedicati alla sua terra ed intitolata “Emozioni in prosa e poesia” oltre a due romanzi brevi. E’ di prossima pubblicazione una raccolta di poesie di più ampio respiro che lui stesso definisce l’essenza della sua esistenza.

Francesco Frisone