Al MIFF performance sopra le righe del duo Imbesi Zangarà

"Una performance sopra le righe che ha incantato il pubblico in sala" . Così è stato definito il momento musicale dei due Maestri Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, tenuto lo scorso sabato presso l'Eolian Hotel di Milazzo durante il Milazzo International Film Festival, ideato e diretto dalla famosa regista Annarita Campo.

Un cartellone ricco di eventi fra Musica, Magia, Cinema e Giornalismo con l'attrice Francesca Rettondini come ospite d'onore. Il Duo Imbesi Zangarà si è esibito in un’emozionante performance, accompagnando i presenti fra alcuni capolavori del Cinema Mondiale. Da Rota a Morricone, da Piovani alle Soundtrack più Pop, il duo ha spaziato dalla loro veste ufficiale di Musicisti “Classici” ad un accattivante soluzione in duo acustico, con la splendida voce di Carmen come protagonista.

La consegna dei premi ha visto una calorosa accoglienza per Imbesi e Zangarà che haanno ritirato il premio "Grotta di Polifemo - Sez. Musica". Al momento dell'assegnazione della targa, Il direttore artistico e ideatore del festival ha dichiarato: "Ho conosciuto Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà in occasione dei provini del mio film “L’altra metà di me sei tu”. Lì ho apprezzato sin da subito il grande talento di questi due ragazzi che avevo immaginato fossero una coppia per l’affiatamento che sentivo a pelle nell’ascoltarli cantare e suonare. Ho deciso di assegnare loro il prestigioso premio “Gattopardo Ibleo” lo scorso settembre al Castello di Donna Fugata di Ragusa e questo nuovo riconoscimento per la sezione Musica del MIFF. Con tutti e due si è creato un bel rapporto di amicizia e stima che sono certa porterà a nuovi emozionanti progetti e sfide. Auguro un grande in bocca a lupo a Carmen e Carmelo per il loro futuro musicale che sono certa gli regalerà tanti successi!".



Fra Spettacoli di Magia, presentazione di Libri e proiezioni di Corti il MIFF si è dimostrato vincente nella sua prima edizione, impeccabile nell’organizzazione e concreto nei risultati. Buona la prima e in bocca al lupo a questa nuova promettente realtà.