Più di 400 persone alla Soirée des Artistes

DONARtE per NeMO SUD è un contenitore di eventi che si è sin da subito mostrato interessante ed originale. Evento dopo evento i risultati raggiunti stanno andando ben oltre le aspettative degli stessi organizzatori.

<<La risposta dei Messinesi alla nostra chiamata di solidarietà è davvero emozionante. Anche per questo terzo evento di DONARtE – pensato soprattutto per un pubblico più giovane - l’affetto della città ci lascia senza parole.>> ha dichiarato Daniela Lauro, Vice Presidente di Fondazione Aurora Onlus (ente gestore del Centro Clinico). <<NeMO SUD accoglie migliaia di persone con malattia neuromuscolare, ed è unico nel suo genere in tutto il Sud Italia. Per questo motivo – prosegue la Lauro – è importante sostenerlo e coinvolgere il territorio chiarendo quanto sia efficace l’operato del Centro Clinico>>.

Sono state più di 400 le persone presenti al Perissa. Il locale, ancor più ricco di colori e musica, è risultato location ideale per creare l’atmosfera “New Orleans” desiderata dagli organizzatori.

Nella prima parte della serata, in concerto, i Big Mimma che hanno entusiasmato tutti i presenti con il loro folk world music - molto grintoso ed arricchito dai testi in dialetto siciliano - con molte contaminazioni dalle culture musicali occidentali, mediterranee e africane.

Subito dopo il concerto, il dj set di Helen Brown e Maurizio Presente. La loro musica ha spinto in pista i sostenitori del NeMO SUD che hanno danzato per ore coinvolti dai due artisti messinesi che più volte, nel corso della serata, hanno ricordato quanto importante sia donare.

La Soirèe des Artistes è stata una serata piena di colore, grazie al contributo dei giovani talenti Anna Vis, Tino Sorbera, Barbara La Rosa e Sonia Spartà. Quattro sono stati i differenti allestimenti con tele, fumetti , disegni ed un corner dedicato a face body painting.

Grande partecipazione anche per lo stand “Dai una mano al NeMO”: una tela larga più di due metri è stata colorata dalle impronte delle mani dei partecipanti che hanno donato e contribuito a dare colore.

La location dell’evento, il Perissa - i cui spazi sono stati messi a disposizione gratuitamente dall'architetto Annalisa Carrozza – è stata perfetta cornice per l’evento solidale. E pro bono sono state anche le esibizioni musicali e la presenza di ogni artista.

Tra i presenti anche aziende che hanno sostenuto l’evento divenendone partner e promotori. Tra loro Bernava, Imperial fashion, Tasmania Club e Daria City spa.

Adesso, l’Ufficio comunicazione e raccolta fondi di NeMO SUD è al lavoro per i prossimi eventi previsti dal calendario di DONARtE.

Prossima data il 22 settembre con la messa in scena di “Otto giornalisti eroi” alla Camera di Commercio di Messina. Anche questo sarà certamente un evento cui non mancare: i testi dello spettacolo sono stati scritti dal Alessio Caspanello, la regia - e non solo - sarà curata da Vincenzo Tripodo e l’intero evento sarà promosso ed organizzato dai giovani imprenditori di Sicindustria Messina.

Per maggiori informazioni sugli eventi di DONARtE è possibile consultare le pagine Facebook @DONARtEperNeMOSUD e @nemosud