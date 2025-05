Orologi, braccialetti e occhiali intelligenti, le app ideate dagli studenti messinesi

Sono state presentate a "Idee in azione", progetto di Sicindustria e Ja Italia

Messina – Un’app capace di abbattere le barriere, pensata per guidare anche le persone con disabilità in percorsi personalizzati di benessere e allenamento, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Si chiama Evotrainer ed è il progetto ideato dagli studenti della IV D Costruzioni, Ambiente e Territorio e della IV E Informatica dell’Its “Verona Trento” di Messina, che si è aggiudicato il primo posto nella selezione provinciale di “Idee in Azione”, il programma educativo promosso da Junior Achievement Italia in collaborazione con Sicindustria Messina, il Gruppo Giovani Imprenditori, l’Itt “Ettore Majorana” di Milazzo e l’Its Verona Trento di Messina.

“Evotrainer”

In particolare, Evotrainer monitora in tempo reale, tramite un orologio smart, i dati biometrici del corpo, che vengono poi analizzati dall’Intelligenza Artificiale, implementata da un’équipe di medici e allenatori paraolimpici.

La presentazione dei progetti si è svolta nella sede della Camera di Commercio di Messina, alla presenza della giuria composta dagli imprenditori Davide Blandina, Davide Faraone e Marco Lupò, che ha ascoltato con attenzione le idee imprenditoriali delle squadre finaliste, frutto di settimane di lavoro, sperimentazione e confronto con 10 coach – giovani imprenditori messinesi che hanno accompagnato oltre 50 studenti nel percorso.

Evotrainer ha convinto la giuria per la sua forte valenza sociale, per la solidità tecnica e per la capacità di rispondere a un bisogno reale con uno strumento innovativo, accessibile e sostenuto da una squadra scientifica che ne garantisce l’affidabilità. Sarà proprio questo progetto a rappresentare la provincia di Messina alla Competizione Territoriale Siciliana di Junior Achievement, in programma il 14 maggio a Palermo, dove si sfideranno i migliori team provenienti da tutta l’isola.

“Safe band”

A distinguersi anche Safe Band, il progetto presentato dal secondo gruppo dell’Itt “Ettore Majorana” di Milazzo: un braccialetto Nfc in grado di fornire in pochi secondi informazioni mediche essenziali in situazioni di emergenza. Progettato per i contesti lavorativi, è aggiornabile, funziona offline e si integra nei protocolli aziendali. La qualità dell’idea ha permesso alla squadra di ottenere anch’esso l’accesso alla fase regionale.

“Thetalens” e “EcoGo”

Grande apprezzamento anche per Thetalens, occhiali smart pensati per la sicurezza nei cantieri, capaci di rilevare pericoli in tempo reale riducendo gli infortuni, e per EcoGo, l’app ideata per aiutare i giovani a compiere scelte quotidiane più sostenibili, promuovendo un cambiamento concreto a partire dalle scuole.

“Oggi – ha sottolineato Davide Blandina, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina – abbiamo assistito alla nascita di idee brillanti, visioni concrete, ma soprattutto all’energia positiva di una generazione che vuole mettersi in gioco. ‘Idee in Azione’ è un laboratorio di futuro: come imprenditori, abbiamo il dovere di ascoltare questi giovani, accompagnarli e creare le condizioni perché possano realizzare ciò che immaginano. Perché il talento, quando è messo nelle condizioni giuste, sa trasformarsi in impresa”.

All’incontro hanno preso parte anche Giuseppe Lupò, vice presidente vicario di Sicindustria Messina; l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Messina, Liana Cannata; il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, e la segretaria della Camera di Commercio di Messina, Paola Sabella.