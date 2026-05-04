Ex Hotel Riviera, i lavori sono finiti. Avviati il collaudo e la gara per gli arredi

Rilasciato il certificato di ultimazione degli interventi nella struttura di viale della Libertà

Il lungo cantiere per la rinascita dell’ex hotel Riviera è giunto alle fasi finali. Con il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, l’immobile di viale della Libertà si prepara a cambiare pelle definitivamente, trasformandosi in una residenza universitaria moderna a disposizione dell’Università di Messina.

Procedure burocratiche e arredi

La conclusione degli interventi strutturali ha dato il via alla fase finale dell’iter burocratico e logistico. La rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha confermato l’avvio delle operazioni di collaudo, necessarie per verificare la conformità delle opere realizzate. Parallelamente, gli uffici hanno fatto partire la gara d’appalto per l’acquisto degli arredi che allestiranno le stanze e gli spazi comuni.

«Siamo vicini al traguardo — dice la rettrice — ma prima di sbilanciarci sulla data di apertura vogliamo attendere l’esito di queste procedure. Se non ci saranno imprevisti, saremo in linea con i tempi preventivati». L’obiettivo resta quello di consegnare la struttura agli studenti nel minor tempo possibile, garantendo nuovi posti letto in una zona strategica della città.

Un progetto da oltre cento posti letto

L’intervento di ristrutturazione e riconversione dell’ex albergo, rimasto per anni in stato di abbandono dopo la chiusura e il passaggio di proprietà dalla Città Metropolitana all’Ateneo, rappresenta un tassello fondamentale per l’edilizia universitaria messinese.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 100 posti letto, suddivisi in camere singole e doppie, oltre a cucine collettive, sale studio, aree relax e spazi dedicati ai servizi. La facciata dell’edificio, già visibile ai passanti, è stata riqualificata con un disegno moderno caratterizzato da pannelli colorati che hanno restituito decoro a uno degli scorci più noti della riviera cittadina.

La consegna dello studentato permetterà di dare una risposta concreta alla crescente domanda di alloggi universitari, contribuendo al contempo alla rigenerazione urbana di un’area densamente frequentata da studenti e cittadini.