L'Unime del nuoto fa segnare un nuovo record regionale nella 4x100 mista

Sabato pomeriggio, nella sessione di apertura della prova tempi alla Cittadella, tempo record per Ferrara, Costarella, Arcudi e Raffa

MESSINA – Alla piscina Unime della Cittadella Sportiva Universitaria sabato e domenica si sono svolte le prime prove tempi in vasca lunga. Primo appuntamento in vasca da 50 metri per il nuoto siciliano suddiviso tra l’impianto peloritano e la piscina Olimpionica di Trapani. Tra le buone prestazioni degli atleti messinesi spiccano i tempi delle Juniores e Cadette dell’Unime allenate dal responsabile tecnico Diego Santoro.

Il record regionale nella 4×100 mista

La formazione “universitaria” infatti il sabato pomeriggio ha esordito nella 4×100 mista femminile facendo registrare il nuovo record regionale assoluto e di categoria Cadette chiudendo in 4’22″15. Le autrici dell’impresa sono state Emma Arcudi (frazione dorso), Silvia Raffa (rana), Sabrina Ferrara (farfalla) e Carola Costarella (stile libero). Le quattro, tra cui ricordiamo Raffa e Costarella sono categoria Juniores quindi più piccole, hanno abbattuto un record della squadra palermitana Mimmo Ferrito che reggeva dal 2018.

L’Unime stacca i pass nazionali

Singolarmente, nonostante sia stata appena la prima prova in vasca lunga di una stagione che toccherà il suo apice a luglio, brillano Silvia Raffa che stacca il pass per i campionati italiani di categoria nei 200 rana, e lo aveva già incassato a Riccione nei 50 e 100 metri dello stesso stile. Si ripetono sotto il limite, ma senza migliorare il personale, Emma Arcudi nei 50 farfalla e Sabrina Ferrara nei 100 farfalla, con quest’ultima che sfiora nuovamente il pass nel 50 farfalla andandoci vicino di un centesimo in poche settimane.