Ex Sanderson, il comitato: “Basile aperto alle nostre proposte”

Durante l'incontro con il sindaco si è parlato anche di un gruppo di lavoro che seguirà l'iter con una rappresentanza degli attivisti

MESSINA – Con lo stanziamento di 25 milioni di euro per la bonifica dell’intera area, l’ex Sanderson è tornato a rappresentare uno dei temi più caldi della città di Messina. Una questione ultradecennale, quella dell’ex stabilimento industriale abbandonato da oltre 30 anni, che un tempo ha rappresentato un’eccellenza per Messina e che oggi, invece, è una bomba ecologica che aspetta soltanto di essere disinnescata.

Il comitato ex Sanderson a confronto con Basile

I 25 milioni serviranno proprio a questo, almeno inizialmente. Con la bonifica si avvierà un lungo iter di sanificazione e riqualificazione che permetterà a Tremestieri, a Pistunina e a tutta l’area sud di Messina, di ritrovare uno spazio immenso di 75mila mq. Ed è su quest’iter che gli attivisti del comitato Ex Sanderson, che ormai da tempo dialogano con gli abitanti del villaggio e che hanno riacceso i riflettori sulla questione mesi fa, vogliono vederci chiaro.

Ieri, mercoledì 15 ottobre, una rappresentanza degli attivisti ha incontrato il sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca per un confronto durante il quale si è parlato delle risorse “riattivate” e di cosa accadrà adesso. Il sindaco, spiegano dal comitato, ha rilanciato il proprio impegno al dialogo con il gruppo sulla rigenerazione dell’area. Basile ha voluto tenere aperte le porte alle proposte emerse dal confronto con i cittadini e rappresentate nel piano di sviluppo della Coped Summer School.

Un Eco-Parco al posto dell’ex Sanderson

Già nei giorni immediatamente successivi alla notizia dei 25 milioni, il comitato ex Sanderson ha voluto rilanciare l’idea dell’Eco-Parco. Uno spazio multifunzionale, tra i più grandi e innovativi del Sud Italia, che restituirebbe aree aperte e verdi a Messina. Ma non solo, perché sarebbe in grado anche di riattivare dinamiche economiche attraverso microimprese e cooperative in diversi settori. Si parla del riuso dei materiali, della manutenzione ecologica, dell’agricoltura urbana, della gestione energetica sostenibile e della formazione ambientale.

Ex Sanderson, ci sarà un gruppo di lavoro

Proprio per tenere viva l’attenzione sulle proposte e sul progetto, ma anche per monitorare quanto succederà da ora in avanti, è stata lanciata e accolta anche dal sindaco Basile l’idea di costituire un gruppo di lavoro dedicato all’iter di bonifica e rigenerazione. All’interno ci sarebbe anche una rappresentanza del comitato.

Tornesi: “Sull’ex Sanderson fatto un passo avanti”

In attesa dell’avvio dell’opera, il comitato è soddisfatto. Ivan Tornesi, uno dei rappresentanti degli attivisti, ha spiegato che rispetto all’incontro di gennaio è stato fatto sicuramente un passo avanti”. E ha sottolineato l’importanza di aver individuato “una modalità con cui consentire al Comitato di partecipare alla progettazione del Comune”. Non resta che aspettare e sperare che l’area venga finalmente restituita ai cittadini. Un parco multifunzionale potrebbe dare nuove prospettive a tutta Messina.