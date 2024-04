Ex Sanderson, il comitato: “Bonifica unica risposta”. Sabato il flash-mob a Tremestieri

Gli attivisti si riuniranno e coinvolgeranno gli abitanti della zona Sud di Messina: "Perché la Regione attende ancora?"

MESSINA – Il Comitato ex Sanderson si prepara a tornare in campo, anzi in piazza, e lo fa con un flash-mob di sensibilizzazione organizzato per il prossimo 6 aprile. Sabato, a Tremestieri, paese che “ospita” l’industria agrumaria, abbandonata da decenni e da mettere necessariamente in sicurezza, gli attivisti punteranno a coinvolgere i residenti di Messina Sud per chiedere a gran voce alla Regione Siciliana la bonifica.

“La bonifica unica risposta possibile”

I rappresentanti del comitato hanno spiegato: “La bonifica è l’unica risposta possibile a un problema di salute. L’area, abbandonata da 30 anni, contiene grosse quantità di amianto e altri pericolosi materiali inquinanti, a pochi passi dalle case e dalle scuole di Tremestieri. Già da novembre 2022 la Regione siciliana ha pronto il progetto e ha a disposizione i soldi necessari per la bonifica ma ancora non si fa nulla. Perché attendere ancora?”.

L’appuntamento è alle 10 nella piazza della chiesa di Santa Domenica a Tremestieri. Dopo il raduno, i partecipanti faranno una passeggiata lungo il perimetro della ex Sanderson, con varie azioni in programma.

