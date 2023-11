Nasce il comitato Ex Sanderson: l'obiettivo è una rigenerazione vera del territorio - Tempostretto

Dalla bonifica dell'area ai quattro progetti elaborati dalla CoPED Summer School: cittadini e associazioni vogliono un nuovo futuro per Tremestieri e la zona sud

MESSINA – L’impatto della CoPED Summer School sull’area di Tremestieri non è stato indifferente. Dopo gli incontri dello scorso giugno, quando gli abitanti del villaggio della zona sud sono stati coinvolti e hanno potuto immaginare cosa sarebbe l’area completamente rigenerata senza l’ex Sanderson, adesso è nato un comitato dedicato proprio alle proposte di rigenerazione. Di fatto è il frutto del report, presentato a novembre con due riunioni a Tremestieri, durante le quali sono stati condivisi i contenuti del documento e sono state raccolte adesioni per proseguire il percorso.

Gli obiettivi del comitato

L’obiettivo del comitato, spiegano i vertici in una nota, è quello di “sostenere una proposta di sviluppo di Messina Sud che sia un caso esemplare di transizione ecologica, tuteli i luoghi fisici e offra spazi di aggregazione, migliori mobilità e servizi, crei economia e lavoro, valorizzi tradizioni e patrimonio culturale. Fabric(A)TRE, 3M3 – Mille Mestieri per Tremestieri, FIHUMANA e TreES park -Tremestieri Eco-Social Park, i 4 progetti elaborati dalla CoPED Summer School e presentati nel report della scuola, rispondono esattamente a questi criteri. Non ha invece praticamente nessuna di queste caratteristiche, e dunque suscita forti perplessità nella comunità locale, U locu da fera, il progetto della Regione Siciliana che vuole trasformare l’Ex Sanderson in un polo fieristico e congressuale a forma di delfino”.

“I residenti preoccupati dalla mancata bonifica”

“Ancor più che dal progetto regionale – proseguono – i residenti sono preoccupati dalla mancata bonifica e messa in sicurezza dell’area, una bomba ecologica che contiene amianto, olio industriale infiltrato nel terreno e rifiuti di vario genere. Per questi motivi, il Comitato ex Sanderson concentrerà alcune delle sue prossime azioni sul tema dei necessari e urgenti lavori di bonifica e sulla costruzione di un percorso di co-progettazione tra gli abitanti di Messina Sud e le istituzioni coinvolte – Regione Siciliana, ESA (Ente regionale di Sviluppo Agricolo, proprietario dell’area Ex Sanderson dal 2007), Comune di Messina, I e II Municipalità – per una rigenerazione dell’area che vada oltre U locu da fera e verso le reali esigenze del territorio”. La prossima riunione sarà il 6 dicembre dalle 19.30 alle 20.30, nei locali della Parrocchia di S. Domenica a Tremestieri.