Expo Verona Trento, idee innovative di studenti e docenti per una mobilità sostenibile

L'evento in programma sabato 3 frbbraio. Ecosostenibilità in prima linea per un futuro più verde

MESSINA – Il prossimo sabato 3 febbraio, l’Istituto Verona Trento di Messina si prepara ad ospitare l’Expo “Guida il cambiamento, scegli la mobilità sostenibile”, un evento patrocinato dal Comune di Messina e realizzato in collaborazione con il Cnr. L’obiettivo è promuovere una cultura legata all’ecosostenibilità territoriale e alla riduzione dei rischi di inquinamento, con un particolare focus sui trasporti green.

Gli studenti e i docenti di diverse discipline esporranno nel cortile dell’Istituto le loro idee e innovazioni, contribuendo a sensibilizzare sulla necessità di adottare pratiche più sostenibili per preservare il pianeta. In questa occasione, sarà possibile ammirare un bus elettrico fornito dall’Atm Azienda Trasporti Messina e l’auto elettrica del progetto Meme, realizzata con materiali di riciclo e alimentata da fonti rinnovabili fotovoltaiche ed eoliche.

Diverse iniziative coinvolgeranno i vari dipartimenti dell’Istituto. L’indirizzo Chimica e Biotecnologie Ambientali proporrà temi come ecosostenibilità ed economia circolare attraverso la sperimentazione dell’elettrolisi dell’acqua. Il dipartimento di Meccanica Meccatronica ed Energia – Sistemi di accumulo ed energia presenterà un sistema basato su principi di accumulo da fonti rinnovabili. Il Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica ed Automazione metterà in mostra il progetto MEME, focalizzato sulla mobilità elettrica sostenibile, e presenterà motori elettrici, sistemi di accumulo e ricarica da fonti rinnovabili.

Un contributo interessante arriverà anche dal Dipartimento di Informatica, che ha integrato lo studio dell’Intelligenza Artificiale nel programma didattico. Questa disciplina sta rivoluzionando il settore automobilistico, migliorando l’efficienza e il consumo di carburante, riducendo l’impatto ambientale e facilitando lo sviluppo di reti di ricarica intelligenti.

Il dipartimento “Grafica e Comunicazione” si è occupato della parte grafica della campagna pubblicitaria dell’esposizione, mentre il Dipartimento Costruzioni, Ambiente e Territorio ha proposto soluzioni per la mobilità sostenibile, mirando a mitigare gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati. L’Istituto Verona Trento intende non solo presentare idee e progetti innovativi ma anche illustrare buone pratiche per ridurre l’impatto ambientale, promuovendo l’uso di mezzi di trasporto meno inquinanti e uno stile di vita attivo. Investire nella mobilità sostenibile è cruciale per garantire un futuro più pulito e sano per le prossime generazioni.