Fabio Coco torna alla Jonica Volley S. Teresa come nuovo Direttore sportivo

Il figlio dell'ex presidente Mario Coco accetta la chiamata del presidente Carmelo Spinella per guidare la squadra verso la promozione in Serie B

S. TERESA DI RIVA – Fabio Coco, figlio dell’ex presidente storico Mario Coco, è il nuovo Direttore Sportivo della Jonica Volley S. Teresa, squadra che milita nel campionato di Serie C.3 Coco, che lo scorso anno ricopriva lo stesso ruolo nell’Amando Volley, squadra femminile di S. Teresa in Serie B1, ha accettato la chiamata del presidente Carmelo Spinella, con cui lo lega una “fraterna amicizia oltre i risultati sportivi”.3″Pensavo di prendere qualche anno sabbatico – ha dichiarato Coco – ma non ho potuto dire di no alla chiamata di mister Spinella”. Il nuovo allenatore della Jonica Volley sarà Sebastiano Patti, che lo scorso anno ha guidato la squadra di Bronte in Serie B. Coco si è già incontrato con il dirigente Francesco Cicala e il presidente Spinella per iniziare a lavorare sull’allestimento di un roster competitivo, con l’obiettivo di raggiungere la promozione in Serie B.