Amando Volley, il bilancio del dg Coco: "Una stagione brillante" VIDEO - Tempostretto

SANTA TERESA DI RIVA – Ci si era fermati per qualche istante a pensare, dopo quella seconda gara dei play-off promozione in A2 persa al “PalaSilvestrina” di Altino; un po’ anche per capire se davvero Altino Volley fosse così forte e insuperabile per le ragazze dell’Amando, dentro un torneo così complesso come forse pochi tra quelli degli ultimi anni. Con quel pizzico di amaro che accompagna sempre la sconfitta e la certezza di aver dato tutto, la serenità di chi ha lottato forse a volte anche contro e oltre i limiti imposti dal caso, dagli infortuni, dal succedersi di eventi sui quali hai così poco controllo; qui si trovano condensate le sintesi di significato della stagione della società jonica, ma certamente anche gli esiti di quel piccolo momento di fermo dopo l’ultimo pallone messo a terra il 20 maggio scorso. Tempo di riposo agonistico ma anche di programmazione, ricerca di conferme e nuova linfa che possano sostenere economicamente e dare ampio respiro per futuro; ma anche tempo di sviluppo delle prime mosse operative.

Fabio Coco: “Traumatico perdere Jimenez”

Ne abbiamo parlato con Fabio Coco, direttore generale di Amando: “E’ stata una stagione veramente brillante perché andare a fare gli spareggi per andare in A2 non è di tutti gli anni. L’organico era stato allestito per terminare nelle prime cinque/sei posizioni del campionato. Però siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa; anche perché, fra l’altro, dalla seconda giornata di ritorno abbiamo vissuto l’aspetto traumatico di perdere il nostro storico mister (Antonio Jimenez) andando avanti con in panchina Alessandro Prestipino, nostro storico allenatore. Devo dire che il finale è giunto inaspettato, anche perché abbiamo dovuto fare i conti con parecchi infortuni di atlete. Alcune partite le abbiamo giocate con la centrale Chiara Cecchini quale attaccante laterale; il girone di ritorno è stato veramente una sofferenza. Ma evidentemente eravamo preparati per andare a fare gli spareggi per la A2 e veramente con tanta gioia”.

“Melendugno, formazione con più elementi di serie superiore”

Dopo una partenza sprint ad inizio del torneo, il girone si è rivelato molto più competitivo di quanto si potesse prevedere: “Ai nastri di partenza lo davo già come estremamente competitivo – continua Fabio Coco. C’erano già pronte quattro/cinque squadre che potevano già competere ad armi pari. E’ così alla fine è stato. Credo che, fino alla sesta classificata, chiunque fosse in grado di lottare per il primo posto. Alla fine però, secondo me, ha prevalso la formazione che aveva più elementi di A2; ed infatti Melendugno ce l’ha fatta ad arrivarci meritatamente. Avere gente come Caracuta, Stival, Antignano, ha fatto la differenza; tutti elementi che hanno giocato in serie superiore e dunque un roster per puntare veramente alla massima serie”.

“Vittoria contro Casal de’ Pazzi determinante”

E con Melendugno, per ambire alla promozione, c’è stata quasi fino in fondo anche Amando, con un terzo posto nel girone che, ad un certo punto sembrava potesse sfuggire. “La partita determinante è stata quella della vittoria contro Casal de’ Pazzi. Quella è stata il culmine dell’inseguimento degli spareggi promozione; gara determinante, vinta 2-3, ma che ci ha dato lo spunto per arrivare alla fine del campionato in terza posizione. Seguivo gli allenamenti e le ragazze le vedevo molto motivate, convinte di non mollare. Era chiaro che l’obiettivo fosse andare a giocarsi gli spareggi e così è stato”.

“Sara Gervasi, una vera sorpresa”

Difficile trovare qualche atleta che ha spiccato particolarmente: “Sono state tutte splendide. Hanno mostrato spirito di abnegazione quasi totale. Per due mesi non abbiamo avuto a disposizione Nielsen e Giacomel, le attaccanti titolari. Abbiamo impiegato Sara Gervasi, che aveva disputato poche partite e si è rivelata una vera sorpresa; con tanto piglio è riuscita a gestire la posizione. Anche la Cecchini ha giocato un paio di partite lateralmente, pur essendo una centrale pura e non avendo mai ricevuto. Abbiamo spostato anche Bertiglia a ricevere; si sono davvero adattate tutte. E’ difficile dire chi è stata più brava; queste che ho menzionato solo quelle che più si sono adattate. Tutte, però, hanno fatto grandi sacrifici perché, per arrivare a fare gli spareggi per la A2, devi farne tanti”.

I primi effetti del mercato

Un plauso particolare a coach Alessandro Prestipino; subentrare in corsa non è mai facile: “Si è fatto trovare al punto giusto, nel momento giusto. Certi treni, nella vita, passano una sola volta e lui è riuscito a salirci, su questo treno, e a condurlo in una stazione sicura. E’ stato veramente bravo; ha retto l’urto di rivestire il ruolo di primo allenatore in B1, pur avendo in passato solo esperienze in serie C come massimo campionato. Una grande scelta e la stagione conclusa gli è valsa la riconferma per il prossimo anno”. Un rinnovo, quello del rapporto tra coach Prestipino e l’Amando, di cui si sapeva già informalmente e sul quale è arrivata adesso anche anche l’ufficialità: “Assolutamente scontato. Non credo ci fossero dubbi sul fatto che Sandro sarebbe stato l’allenatore anche per l’anno prossimo”. Amando già attiva anche per strutturare il parco atlete; dopo la conferma del capitano Benny Bertiglia, gradito ritorno quello del libero Geraldina Quiligotti, classe ’94: “E’ una certezza nel suo ruolo. La conosciamo da tempo e l’abbiamo spesso inseguita. Poi si è verificata una coincidenza favorevole ed è tornata da noi; ci fa molto piacere averla in squadra; un’atleta top per la serie”. Proseguirà lontano da Santa Teresa il percorso pallavolistico di Romina Courroux: “Ha preso altre strade e non sarà la palleggiatrice dellla prossima stagione. Su chi sarà la nostra nuova regista per il momento bocche cucite”.

Politiche societarie a sostegno dei settori giovanili, cercasi

Dai primi passi compiuti sembra che la società voglia confermarsi sui livelli delle ultime stagioni: “Diventa sempre più difficile. La concorrenza è molto agguerrita e c’è una problematica da non trascurare; purtroppo, la Sicilia ed, in generale, il meridione non partorisce nuove giocatrici per cui si deve sempre più attingere al nord. Fino a quando non si percorreranno delle politiche societarie in grado di far venir fuori, dai nostri settori giovanili, atlete in grado di sostenere le serie superiori, saremo sempre presi da queste problematiche. Non è una campagna acquisti semplice; ci sono società, tra cui la Kondor Catania che ha acquisito il titolo di B1, con un budget certamente superiore al nostro. Essendo il parco giocatrici estremamente ridotto, spesso ci si ritrova a contendersi lo stesso nominativo con più squadre. Ci saranno anche Terrasini, Marsala. Diventa davvero arduo allestire un roster competitivo. Noi ce la metteremo tutta!”

La Kondor Catania e l’ex Jimenez

Torna la Kondor Catania con il chiaro obiettivo di centrare subito la serie A2 e con l’ex Antonio Jimenez in panchina: “Come allenatore non si discute. Lo conosco da troppo tempo ed è la persona giusta. L’unica incognita è legata al fatto che i campionati di B1 sono diventati estremamente lunghi e competitivi. Non tutto è mai scontato. Melendugno con giocatrici di A2 ha dovuto veramente lottare per salire. Anche perché, purtroppo, la formula dei campionati non permette di acquisire la promozione direttamente, obbligando a passare sempre per gli spareggi che sono sempre un’incognita. Essendo la stagione molto lunga si va incontri ad infortuni e ad altri rischi. Sono al corrente che stanno allestendo un roster imbottito di ex atlete di A2. Saranno sicuramente la squadra da battere”.

