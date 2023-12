Falò di Capodanno, rimossi a Giostra e Bordonaro più di 13mila kg di legna - Tempostretto

L'intervento di Polizia metropolitana con Messinaservizi e forze dell'ordine ieri e oggi

MESSINA – La legna per i falò di Capodanno era pronta. Da qui l’intervento delle forze dell’ordine. Una buona parte di materiale è stato rimosso ieri nella zona di Giostra e del rione Annibale a Bordonaro. Oggi un nuovo intervento. E l’attività di bonifica ha riguardato sempre il rione Annibale, dove sono stati raccolti 13mila e 500 chilogrammi di legna.

Le operazioni sono state condotte dagli agenti della Sezione ambientale, diretti dal comandante della Polizia metropolitana Giovanni Giardina, in sinergia con gli operatori della Messinaservizi Bene Comune e il supporto delle forze dell’ordine.

“Il materiale prelevato, probabilmente, in vista dei cosiddetti falò di fine anno – ricorda il sindaco Federico Basile – comporta gravi danni all’ambiente e un serio pericolo alla cittadinanza. Ringrazio la polizia locale e il questore per la sinergia di intenti in azioni congiunte al fine di evitare pericoli. Dobbiamo garantire sicurezza e legalità ai cittadini. Per questo, abbiamo intensificato sopralluoghi, accertamenti e controlli. Terremo alta l’attenzione e continueremo il monitoraggio e il controllo della zone cittadine, anche attraverso gli operatori della Messinaservizi Bene Comune, reperibili per tutta la giornata di oggi”, conclude Basile.