Falsi tumori per impiantare protesi, condanne a Messina - Tempostretto

La sentenza per i tre camici bianchi del Policlinico arrestati nel 2016. Contro di loro le dichiarazioni delle pazienti

MESSINA – Si chiude con tre condanne il processo di primo grado su alcuni casi di chirurgia plastica che sarebbero stati rimborsati dal Servizio sanitario nazionale a fronte di diagnosi di patologie secondo l’Accusa inesistenti.

La sentenza

Il Tribunale ha condannato a 3 anni e mezzo Letterio Calbo, 74enne, all’epoca dei fatti direttore del reparto di Endocrinochirurgia del Policlinico, il figlio Enrico Calbo, 46 anni, allora specializzando, e il vice direttore dello stesso reparto, Massimo Marullo, 65 anni.

Falso materiale, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, peculato e truffa aggravata le accuse contestate dopo l’inchiesta. Responsabile civile al processo anche il Policlinico, che compare anche come parte civile. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Piero Pollicino e Giuseppe Carrabba, mentre per le parti civili sono intervenuti gli avvocati Carmelo Scillia, Luigi Giacobbe e Giuseppe Vadalà Bertini. Il Tribunale ha deciso anche l’interdizione dei camici bianchi, condannati alle spese legali e al risarcimento, da quantificarsi in sede civile.

Gli arresti

I tre camici bianchi erano andati ai domiciliari nel giugno 2016 al termine degli accertamenti della Polizia giudiziaria della Polizia su fatti che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2013. Secondo l’accusa i tre diagnosticavano falsi tumori o la necessità di sostituire protesi mammarie già impiantate, quando ciò non era affatto necessario.

Le indagini

Sarebbe successo con almeno 12 donne tra il 2011 e il 2012, secondo gli investigatori, e in tutti i casi le donne sarebbero state all’oscuro della truffa. Le pazienti hanno spiegato di aver pagato la somma richiesta, circa 2 mila euro a testa, a pagamento delle protesi.