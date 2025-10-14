Truffa dei lingotti d’oro. Famiglia messinese rovinata. Processo con 1400 vittime

La storia di madre, padre e figlio parti civili al processo cominciato a Milano alla Global Group Consulting

Milano – Al via il processo per i sei imputati nell’inchiesta sulla maxi-truffa contestata alla Global Group Consulting, società che trattava investimenti in oro ed altri strumenti finanziari. Secondo la Procura di Milano, però, era una vera e propria truffa pre ordinanta. Oltre 2 mila le vittime che hanno raccontato agli investigatori di aver sottoscritto contratti con la società, tra il 2019 e il 2024, vedendo volatizzati i propri investimenti.

Processo storico

Tra loro anche tre messinesi che ora attendono giustizia alla fine del processo di primo grado. I tre investitori dello Stretto si sono costituiti parti civili con l’avvocato Pietro Ruggeri ed oggi il Tribunale di Milano li ha ammessi al processo, insieme a circa 1400 delle persone che lo avevano richiesto ed alla Consob. Il grosso delle altre vittime, residenti in tutta Italia, è concentrata nel casertano. E’ uno dei più rilevanti processi italiani per numero di raggirati, ampiezza della portata geografica dell’operatività della società e sofisticati strumenti finanziari di raggiro.

La storia dei messinesi

I messinesi raggirati fanno parte di un unico nucleo familiare. Sono madre, padre e figlio che hanno investito i risparmi di una vita e li hanno persi. Il figlio e la madre sono disoccupati e, grazie al lavoro del padre, avevano messo da parte 15 mila euro che volevano investire per avere una sicurezza sia per la coppia che per il figlio, nel futuro e dopo la pensione. Tutto andato in fumo. Per questo si sono rivolti all’avvocato Pietro Ruggeri ed ora attendono gli sviluppi del processo milanese.

Tutti gli imputati e la prima udienza

L’inchiesta ha portato in carcere Giorgio Maria Marone e un altro imputato, mentre una coppia è ancora latitante. Sequestrati 23 milioni di euro e 131 lingotti d’oro. Ma l’ammontare del denaro ottenuto dalle vittime è stimato in almeno 90 milioni di euro e le vittime individuate sono ben 5 mila. Sul banco degli imputati ci sono anche Moreno Alestra, Valerio Tirelli, Nicola Meneghetti e Giovanna Piera Deledda. Alcuni avevano chiesto di patteggiare ma le pene concordate tra Accusa e difese sono sembrate troppo basse al giudice, che non ha ratificato. Successivamente, quindi, tutti gli imputati hanno chiesto di essere giudicati in abbreviato, ovvero saltando il dibattimento. Il processo si chiuderà quindi dopo aver sentito Accusa e difensori, non saranno ascoltati testimoni, non saranno ammesse altre prove né sarà vagliata in aula attraverso il dibattimento l’effettività di quelle sin qui raccolte dalla Procura. A fronte di questo giudizio “subito”, gli imputati possono sperare in una pena più bassa del massimo previsto per i reati contestati.

La truffa dei lingotti

La Global Group Consulting garantiva agli investitori rendimenti del 4% mensile, ovvero il 48% annuo, pubblicizzandosi sui social network ma soprattutto a cene di lusso organizzate in club esclusivi. I trader arrivavano su auto di lusso, facevano servire bevande pregiate e cibi raffinati, per poi uscirne con la firma sui clienti per incassare i bonifici immediati.

Dopo un breve periodo di rendimento, la società ha cominciato ad addurre diverse spiegazioni ai mancati ritorni agli investitori. Prima una ristrutturazione societaria he impediva i pagamenti elettronici, poi qualche pagamento in contanti o lingotti d’oro, fino alla variazione contrattuale fatta scrivere ai clienti con la ormai nota clausola di rischio. sottopostamomento, i versamenti avvenivano in contanti o addirittura in lingotti d’oro. “A settembre – spiega una vittima – mi hanno presentato una variazione contrattuale senza intestazione, chiedendomi di dichiarare che ero sempre stato consapevole dell’alto rischio e della possibilità di perdere tutto”. Da lì in tantissimi hanno perso tutto, finendo per volatilizzare i risparmi di una vita.

L’inchiesta è diventata uno dei casi giudiziari più rilevanti degli ultimi anni in Italia per numero di vittime, entità del danno e modalità sofisticate con cui è stata costruita la rete di raggiri.