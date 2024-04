Faro 85, scatta il sit-in permanente davanti all’Asp: “Presi in giro da un anno, ora basta”

I dipendenti, la Cisl Fp Messina e alcuni genitori di pazienti con disabilità in protesta per la mancata convenzione: "Così non si può continuare"

MESSINA – Le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa sociale Faro 85 hanno dato inizio a un sit-in permanente davanti alla sede dell’Asp provinciale di Messina, in via La Farina n.263. Lo avevano annunciato insieme alla Cisl Fp Messina, che ha spiegato prima della manifestazione che “è trascorso quasi un anno dalla data in cui la cooperativa è stata accreditata nell’ambito della Regione siciliana, ma nonostante le promesse di rapida risoluzione non si è ancora raggiunto il convenzionamento della struttura”.

Rodio: “Lottiamo da quasi un anno, ora basta”

Dal sit-in, Antonio Rodio, responsabile terzo settore della Cisl Fp Messina, ha spiegato: “Da quasi un anno stiamo lottando per avere questa benedetta convenzione con il Don Orione e la Faro 85. Abbiamo fatto tantissime manifestazione per tentare di chiudere questa battaglia ma ancora oggi siamo qui perché la politica non fa il proprio dovere, abbandonando questi ragazzi con disabilità psichica grave. Ora chiediamo al nuovo commissario dell’Asp Cuccì che metta mano a questa cosa e ci dia risposte. Protesteremo finché non ci sarà questa convinzione, per i ragazzi e per i lavoratori. Chiediamo di fare un passo vero verso il sociale”.

Anastasi della Faro 85: “Stop a prese in giro”

E Francesco Anastasi, responsabile aziendale della Faro 85, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di fare un sit-in permanente perché il 16 maggio sarà un anno dall’accredito della struttura Don Orione, ma ancora non c’è la convenzione. Ci hanno rimpallati di 15 giorni in 15 giorni, non siamo più disposti a farci prendere in giro. Vogliamo tutelare i ragazzi disabili e gli anziani che assistiamo giorno e notte e per la dignità del nostro lavoro”.

Un genitore: “Risolvere una volta per tutte”

Fuori dalla sede dall’Asp anche genitori di pazienti con disabilità. Come Michele Morabito che ha raccontato: “Qui ci sono persone che lavorano con semplicità e onestà per aiutare i nostri figli. Io ho una figlia speciale come tutti i ragazzi che sono lì nella struttura, hanno tutti bisogno di essere seguiti. Non capisco perché giochiamo al rimbalzo: prima la Regione scarica le colpe all’Asp, l’Asp ci dice il contrario. Devono decidersi una volta per tutte e risolvere questo problema tanto per le ragazze quanto per i lavoratori, che così non possono continuare”.

Una delegazione è stata poi ricevuta dal direttore Cuccì. Durante l’incontro con la delegazione di lavoratori della Faro 85 accompagnati dal segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri, e da tutto il CDA della cooperativa, il manager Cuccí, particolarmente sensibile al tema, ha garantito il suo impegno per una tempestiva risoluzione della vertenza, assicurando che già nella sua visita di oggi a Palermo avrebbe portato in assessorato regionale alla salute le istanze dei lavoratori e dei disabili gravi ospitati nella struttura del Don Orione. L’impegno è quello di sottoscrivere la convenzione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, fino a che non ci sarà la certezza della firma, i lavoratori resteranno in presidio permanente presso la sede ASP di via La Farina.