FdI a Messina con Donzelli e Galvagno, eletti i coordinatori delle Municipalità

Ieri il congresso comunale di Fratelli d'Italia con il commissario Sbardella e altri big. Carbone chiede chiarimenti sulla futura alleanza con De Luca

MESSINA – Ieri congresso comunale di Fratelli d’Italia a Messina tra big nazionali e regionali. Sono stati eletti i coordinatori del partito nelle sei Municipalità con i rispettivi direttivi. Erano presenti, a Santa Maria Alemanna, il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e il neo commissario regionale Luca Sbardella. E ancora: l’assessora regionale Elvira Amata, il senatore Salvo Pogliese, la senatrice Ella Bucalo, il deputato regionale Pino Galluzzo, l’europarlamentare Ruggero Razza, i consiglieri comunali Libero Gioveni (capogruppo), Pasquale Currò (coordinatore cittadino) e Dario Carbone, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto.

Di certo, FdI appare una forza politica che punta a rivitalizzarsi dopo un periodo di scontri interni in Sicilia e di un appannamento a Messina dopo la vittoria dell’asse De Luca-Basile. E con Sud chiama Nord primo partito.

I sei coordinatori municipali di FdI

Dopo un periodo con pochi eventi targati FdI, ieri grande spazio al dibattito, moderato da Currò, Ciccio Rizzo e Francesco Armone. Al termine del confronto sono stati eletti per acclamazione i coordinatori municipali: alla I Municipalità Antonio Cusano, alla II Emanuele Villari, alla III Paolo Messina, alla IV Alberto De Luca, alla V Marco La Spina e alla VI Municipalità Aurelio Bringheli.



Cambio di passo in Sicilia con Sbardella commissario di Fratelli d’Italia

In tanti lo hanno definito un “terremoto”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Luca Sbardella commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia. Stop dunque al comando di Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. Che qualcosa non vada per il verso giusto, con tensioni interne al partito, risulta oggettivo. Da qui la decisione di Giorgia Meloni.

Le dimissioni di Manlio Messina

Nel frattempo, il catanese Manlio Messina si è dimesso da vice capogruppo vicario alla Camera, esprimendosi così: “Quando le cose vanno bene siamo tutti bravi a prenderci i meriti. Ma quando le cose vanno male si cerca sempre di scappare dalle proprie responsabilità. Nella mia vita ho fatto tanti errori ma non sono mai scappato dalle mie di responsabilità. Anche oggi così ho fatto e per tale ragione ho rassegnato le dimissioni da vice presidente vicario del gruppo parlamentare. Sarebbe stato più facile rimanere attaccato alla poltrona, certo, ma per l’amore verso il mio partito e per il rispetto che ho del presidente Giorgia Meloni ho scelto di assumermi la mia parte di responsabilità. Ma chi pensa che questo significhi tirare i remi in barca si sbaglia di grosso. Resto con convinzione nella mischia per raggiungere sempre la meta! Et Ventis Adversis“.

Al congresso comunale Carbone affronta il tema della possibile alleanza con Cateno De Luca

Ma torniamo al congresso comunale di Messina. Sul discusso tema della futura coalizione fra centrodestra e Sud chiama Nord, e il nuovo progetto “TiAmoSicilia”, di Cateno De Luca è intervenuto il consigliere Dario Carbone: “È stata una bellissima occasione di confronto con i vertici del nostro partito. Nel mio breve intervento, ho tentato di sollevare un duplice tema politico, chiedendo per un verso ai deputati regionali e nazionali presenti di interrogarci sulla direzione in cui va Fratelli d’Italia a Messina e provincia. E, soprattutto, e per l’altro verso, sottoponendo alla loro attenzione la necessità di mantenere un dialogo costante con la nostra base elettorale e con i nostri militanti”.

Insomma, questa futura alleanza, fa capire Carbone, non potrà essere calata dall’alto. “Noi continuiamo a fare opposizione”, hanno più volte detto i consiglieri di centrodestra. Ma, di fatto, lo scenario regionale e nazionale condizionerà anche quello cittadino.

