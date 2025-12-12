Un felice Natale per 9 famiglie: consegnate le chiavi delle nuove case popolari

Sono le 4 del rione Taormina e 5 di Largo Diogene

Altre nove famiglie, provenienti da condizioni di estremo disagio abitativo, potranno festeggiare il Natale in una casa dignitosa e dotata di ogni comfort. La consegna delle chiavi delle nuove case a quattro famiglie del rione Taormina e cinque di Largo Diogene va ad aggiungersi a quelle avvenute nei mesi scorsi alle famiglie provenienti dalle baracche di via Quinto Ennio, via Taormina, via Appennini.

Momenti di emozione particolarmente sentiti perché per le famiglie del rione Taormina, in assenza dei requisiti previsti per il diritto alla casa popolare, si è proceduto in deroga andando incontro a specifiche situazioni di fragilità, grazie ad un’attività sinergica con l’assessora comunale ai Servizi Sociali, Alessandra Calafiore. Gli Uffici Commissariali pongono massima attenzione, caso per caso, a situazioni di particolare fragilità ed emergenza, che necessitano di un supplemento di sensibilità e tempestività negli interventi.

Grazie all’accelerazione impressa dalla Struttura Commissariale da febbraio ad oggi il numero degli immobili acquistati ed in gestione è di 113, ai quali aggiungere altri 21 appartamenti in fase di rogito. Nelle prossime settimane sarà avviata l’acquisizione documentale per la stipula degli atti per altri 17 appartamenti. L’attività dell’Ufficio Commissariale non riguarda soltanto l’acquisto degli immobili ma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria per quanti non sono immediatamente assegnabili.