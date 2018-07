Dopo la violenza in famiglia, l'omicidio-suicidio. Tragedia a Barcellona

Lui 56 anni, lei 48, un lavoro da impiegata comunale. La coppia aveva da tempo rapporti burrascosi, tanto che lei aveva denunciato maltrattamenti e lui era in attesa di processo.

Dopo la separazione, continuavano ad abitare nello stesso stabile ma in appartamenti diversi, malgrado le denunce della donna.

Una distanza troppo ravvicinata perché la miccia non si accendesse continuamente. L'ennesima storia di violenza in famiglia è sfiociata in tragedia, oggi, a Barcellona Pozzo di Gotto, dove Nicola Siracusa, pasticcere, ha ucciso la moglie Mraria Carmela Isgrò, poi si è tolto la vita, impiccandosi.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari. Pochi dubbi sulla dinamica del delitto-suicidio.

La coppia viveva nei pressi di via Stretto Manno ed aveva una figlia.