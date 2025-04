Femminicidio Sara Campanella, quell’aggressione precedente di Stefano Argentino

Due anni di messaggi audio e insistenti richieste del giovane, malgrado i no di Sara. E quella volta che...

Messina – Sara Campanella aveva paura di Stefano Argentino. Anche se non lo aveva denunciato, come hanno confermato i vertici della Procura di Messina dopo il fermo del 27enne di Noto, la 22enne di Misilmeri era preoccupata per le attenzioni morbose del collega universitario. Che in una occasione era stato particolarmente aggressivo. Tanto che quel pomeriggio aveva scritto alle amiche: “Dove siete? Il malato mi segue”. Non aveva bisogno di nominarlo: sapeva benissimo evidentemente che le colleghe avrebbero capito a chi si riferiva.

Gli inquietanti segnali da non ignorare

I segnali, quei segnali ai quali ci si appella sempre parlando di femminicidi, invitando a non sottovalutarli, c’erano stati anche nel caso di Sara Campanella. E’ questo il quadro che emerge dai primi accertamenti che hanno portato al fermo di Stefano Argentino. Quadro descritto dai testimoni ascoltati dagli investigatori. Le colleghe di corso di Sara, in particolare, hanno raccontato dei messaggi di Stefano per Sara. Con cadenza regolare, hanno detto le studentesse, da quando era cominciato il percorso universitario, il giovane la invitava a uscire, ad approfondire il rapporto, ogni volta con maggiore insistenza malgrado i puntali rifiuti di Sara.

Gli audio e le molestie

La ragazza aveva anche inoltrato diversi messaggi audio di Stefano che secondo gli inquirenti ne testimoniano la portata molesta. E in un’altra occasione una delle colleghe, sentita dai Carabinieri, era dovuta intervenire per allontanare il ragazzo da Sara. “Perché non mi sorridi più come in passato?”, chiedeva con insistenza il giovane.

