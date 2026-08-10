Vara 2026, dalle strade ad alcolici e smartphone: i divieti nel piano viabilità e sicurezza

Il Comune ha reso noto divieti e chiusure delle strade per la giornata di Ferragosto: i dettagli

MESSINA – Il Ferragosto per Messina è soprattutto all’insegna della tradizione e della Processione della Vara, che quest’anno ha un doppio valore visto che ricorre il centenario dalla Rinascita dopo il terremoto. Il Comune di Messina ha predisposto il piano straordinario per viabilità e sicurezza per accogliere le migliaia di fedeli, cittadini e visitatori che scenderanno in strada per assistere al passaggio del carro votivo.

Vara 2026: i divieti di sosta e le chiusure

A partire dai divieti e dalle chiusure delle strade. Dalle ore 7.00 alle ore 21.30 del 15 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lungo le vie cittadine interessate dal percorso e nelle aree funzionali allo svolgimento della manifestazione. Tra le principali zone interessate figurano via Garibaldi, nei tratti compresi tra via Tommaso Cannizzaro e piazza Castronovo; via I Settembre; piazza Duomo e l’area destinata alla fermata degli autobus lato corso Cavour; piazza Castronovo; via Oratorio San Francesco; via Bensaja e via Duca D’Aosta; piazza Juvara; via Crispi; le vie e le complanari dell’area viale Giostra; via Placida; via Trapani; via Bellinzona; via Istria; corso Cavour, viale Boccetta e numerose strade del centro storico comprese nel percorso della processione.

Dalle ore 17.00 alle ore 21.00, e comunque secondo le disposizioni della Polizia Municipale, sarà istituito il divieto di transito veicolare nelle strade interessate dalla processione, con il posizionamento di transenne e dispositivi di sicurezza.

Piazza Castronovo punto centrale

Particolare attenzione sarà dedicata a piazza Castronovo, dove dalle ore 7.00 alle ore 17.00 sarà vietato il transito nella parte centrale della piazza, garantendo comunque la circolazione nell’anello esterno con senso rotatorio antiorario. Sempre dalle ore 17.00 alle ore 21.00 sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia, con specifiche misure di sicurezza e presidio costante della Polizia Municipale.

Interventi tecnici per agevolare il passaggio della Vara

Per consentire il corretto e sicuro transito del carro votivo, il Comune ha previsto una serie di interventi tecnici. Ad esempio lo spegnimento temporaneo dell’impianto semaforico all’intersezione tra via Garibaldi e via I Settembre dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Oltre che la rotazione dei pali a sbraccio degli impianti semaforici lungo via Garibaldi per evitare interferenze con il passaggio della Vara. Previste anche la rimozione temporanea di dissuasori, segnaletica e ostacoli lungo il percorso, rimozione delle cosiddette “castellane” in poliuretano presenti lungo via Garibaldi, con successivo ripristino e la scarificazione della segnaletica orizzontale nei tratti eventualmente ritenuti scivolosi.

Saranno inoltre collocate transenne mobili lungo il percorso, in particolare davanti al Palazzo della Curia, per organizzare il pubblico e agevolare la delicata manovra della Vara nella svolta verso via I Settembre.

Ordinanza sindacale: nuove misure di sicurezza per la Processione della Vara

Accanto al piano di viabilità, il sindaco Federico Basile ha disposto, con apposita ordinanza, ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione e ridurre situazioni di rischio. Le disposizioni saranno valide dalle ore 14.00 del 15 agosto 2026 fino alla conclusione dell’evento.

Vietati alcolici oltre il 5%, vetro, lattine e spray urticanti

Entro un raggio di 300 metri dal percorso della Processione sarà vietata: la vendita; la somministrazione; la cessione; il consumo; e la detenzione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%. Vietati inoltre contenitori in vetro o lattina, anche se portati dai privati, e il possesso o utilizzo di spray urticanti o dispositivi analoghi. La vendita di bevande da asporto sarà consentita esclusivamente in bicchieri monouso. Le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo previa apertura e rimozione del tappo da parte dell’esercente.

I distributori automatici presenti nelle aree interessate dovranno sospendere la vendita di bevande alcoliche, in vetro o lattina dalle ore 14.00 del 15 agosto fino alle ore 7.00 del giorno successivo.

Stop al commercio itinerante lungo il percorso

Dalle ore 14.00 e fino alla conclusione della manifestazione sarà vietato il commercio itinerante e il posizionamento di venditori ambulanti, banchi o strutture mobili lungo il percorso della Vara e nelle aree immediatamente interessate.

Nuove prescrizioni per sicurezza e incolumità pubblica

Tra le novità introdotte quest’anno figurano specifiche prescrizioni rivolte ai tiratori della Vara e ai partecipanti. Per i tiratori della Vara sarà vietato utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante il trasporto della Vara, compresi fotografie, video, selfie o attività non compatibili con il ruolo svolto. Una misura introdotta per evitare distrazioni e garantire la massima concentrazione durante una delle fasi più delicate della processione.

Per tutti i partecipanti sarà inoltre vietato introdurre lungo il percorso bottiglie di vetro, lattine o oggetti potenzialmente pericolosi; portare bambini in braccio all’interno dello spazio delimitato dalle funi della Vara; consentire ai bambini di sostare in posizioni esposte a situazioni di rischio; ai tiratori, trasportare o tenere bambini in braccio durante lo svolgimento della processione; manomettere funi, attrezzature o elementi funzionali alla sicurezza della manifestazione.

Sicurezza anche per gli impianti GPL

Per le attività commerciali presenti nelle aree interessate sarà vietato l’utilizzo di impianti alimentati a GPL non conformi alle norme di sicurezza. Entro un raggio di 500 metri dal percorso dovranno essere rispettate precise prescrizioni, tra cui: distanza minima di 3 metri tra banchi o autonegozi dotati di impianti GPL; conformità degli impianti elettrici e degli impianti alimentati da combustibili; presenza di estintori adeguati, almeno uno ogni 100 metri quadrati di area coperta. È inoltre vietata la detenzione, presso ciascun banco o autonegozio, di quantitativi di GPL, sia in uso sia in deposito, superiori a 25 kg.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori alla collaborazione e al rispetto delle disposizioni adottate, affinché la Processione della Vara possa svolgersi nel pieno rispetto della tradizione, in un clima di partecipazione collettiva e nella massima sicurezza.