 Ferragosto, aperti il Gran Camposanto e gli altri cimiteri

Redazione

lunedì 11 Agosto 2025 - 17:30

Il cimitero centrale chiuderà mercoledì 13, gli altri giovedì 14. Poi l'apertura il 15 dalle 8 alle 13

MESSINA – Il Comune di Messina ha annunciato che il Gran Camposanto e gli altri cimiteri cittadini saranno aperti dalle 8 alle 13 del giorno di Ferragosto, in occasione della Festività dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il 15 agosto.

Minutoli: “Gesto di vicinanza alla comunità”

L’assessore al ramo Massimiliano Minutoli ha spiegato: “L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Basile di permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari in una giornata speciale, garantendo loro un momento di raccoglimento e memoria. L’apertura del prossimo 15 agosto è un gesto di vicinanza alla nostra comunità”.

Mercoledì 13 il Gran Camposanto e giovedì 14 agosto tutti gli altri cimiteri cittadini osserveranno, invece, regolarmente la rispettiva chiusura settimanale.

