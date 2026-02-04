 Il campetto di Cumia Superiore ora ha anche gli spogliatoi

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 10:00

Posizionato un modulo prefabbricato

Grazie all’intercettazione di un finanziamento regionale da 25mila euro, ottenuto attraverso un bando dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e all’operatività del Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, è stato possibile completare il progetto di riqualificazione del campetto di calcio di Cumia Superiore, nato nell’ambito della Democrazia Partecipata – Anno 2021

Sono stati infatti ultimati gli interventi di posizionamento di un modulo prefabbricato ad uso spogliatoio, collocato nell’area adiacente al campo sportivo e destinato a renderlo pienamente fruibile. La struttura sarà consegnata alla Parrocchia di Cumia, che ne curerà la gestione e la conservazione, restituendo alla comunità uno spazio di aggregazione rinnovato e funzionale. Fondamentale il lavoro del Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, che ha dato concreta attuazione alla proposta progettuale, seguendo tutte le fasi di realizzazione dell’intervento e consentendo il completamento dell’opera grazie a una tranche aggiuntiva di fondi regionali.

“Continuiamo a intervenire sui territori e nelle periferie, valorizzando spazi che rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. L’attenzione dell’Amministrazione è rivolta alla riqualificazione di luoghi che favoriscono l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini, rispondendo a esigenze concrete dei quartieri”.

“Questo intervento è il risultato di un lavoro sinergico che parte dalla Democrazia Partecipata 2021 e arriva all’intercettazione di un bando regionale, resa possibile dall’operatività del Dipartimento comunale competente – ha dichiarato l’assessore Massimiliano Minutoli –. Abbiamo completato un progetto condiviso con i cittadini, trasformando una proposta in un’opera concreta e funzionale. Restituiamo alla comunità di Cumia uno spazio riqualificato che diventa luogo di socialità e aggregazione, rafforzando il legame tra Amministrazione e cittadini”.

