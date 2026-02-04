Il campetto di Cumia Superiore ora ha anche gli spogliatoi

Posizionato un modulo prefabbricato

Grazie all’intercettazione di un finanziamento regionale da 25mila euro, ottenuto attraverso un bando dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e all’operatività del Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, è stato possibile completare il progetto di riqualificazione del campetto di calcio di Cumia Superiore, nato nell’ambito della Democrazia Partecipata – Anno 2021.

Sono stati infatti ultimati gli interventi di posizionamento di un modulo prefabbricato ad uso spogliatoio, collocato nell’area adiacente al campo sportivo e destinato a renderlo pienamente fruibile. La struttura sarà consegnata alla Parrocchia di Cumia, che ne curerà la gestione e la conservazione, restituendo alla comunità uno spazio di aggregazione rinnovato e funzionale. Fondamentale il lavoro del Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali, che ha dato concreta attuazione alla proposta progettuale, seguendo tutte le fasi di realizzazione dell’intervento e consentendo il completamento dell’opera grazie a una tranche aggiuntiva di fondi regionali.

“Continuiamo a intervenire sui territori e nelle periferie, valorizzando spazi che rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. L’attenzione dell’Amministrazione è rivolta alla riqualificazione di luoghi che favoriscono l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini, rispondendo a esigenze concrete dei quartieri”.

“Questo intervento è il risultato di un lavoro sinergico che parte dalla Democrazia Partecipata 2021 e arriva all’intercettazione di un bando regionale, resa possibile dall’operatività del Dipartimento comunale competente – ha dichiarato l’assessore Massimiliano Minutoli –. Abbiamo completato un progetto condiviso con i cittadini, trasformando una proposta in un’opera concreta e funzionale. Restituiamo alla comunità di Cumia uno spazio riqualificato che diventa luogo di socialità e aggregazione, rafforzando il legame tra Amministrazione e cittadini”.