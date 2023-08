"Ferragosto tra ratti e immondizia": Geraci torna sull'emergenza sanitaria a Bisconte - Tempostretto

Il consigliere: "L'area è una discarica abusiva. Il parroco celebra la messa a porte chiuse per gli odori"

MESSINA – Il consigliere della terza municipalità, Alessandro Geraci, torna a parlare dei rischi per la salute degli abitanti di Bisconte, in un’area ormai diventata una vera “discarica”. In un post mostra le foto di immondizia, tra cibo ed elettrodomestici, e attacca: “Sempre più insostenibile la situazione a Bisconte, ormai da tempo luogo di discarica abusiva. Da un lato l’ inciviltà della gente e dall’altra l’abbandono di terreni regionali. Siamo in piena emergenza sanitaria: odori nauseabondi, inquinamento ambientale e colonie di ratti”.

“Così hanno trascorso il Ferragosto – prosegue – le limitrofe abitazioni, che non riescono più a tenere una finestra aperta, ed il parroco è costretto a celebrare messa con tutte le porte chiuse. Tutto è stato segnalato alle autorità competenti, mi auguro presto che vengano ‘beccati’ questi criminali e che le istituzioni diano maggiore attenzione ad un villaggio a pochi km dal centro cittadino”.