“Festa del mare Bandiera Blu”, il 13 luglio una giornata di eventi sulla spiaggia di S. Margherita

Una festa di comunità promossa dall'Associazione Centro Storico Messina in co-organizzazione con il Comune. Il programma delle attività

MESSINA – Una festa di comunità per celebrare il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu assegnato alla città di Messina: l’evento, promosso dall’Associazione Centro Storico Messina in co-organizzazione con il Comune di Messina, si terrà domenica 13 luglio lungo il litorale di Santa Margherita, in una giornata interamente dedicata al mare, al divertimento e alla valorizzazione del territorio. L’ingresso è libero. E l’iniziativa nasce con l’intento di condividere con tutti i cittadini l’importante risultato della Bandiera Blu, rendendolo un patrimonio collettivo da sostenere e valorizzare nel tempo, anche attraverso il coinvolgimento attivo della comunità.

Dal Ringo a S. Margherita

Dopo il successo della Festa del Mare organizzata nella spiaggia del Ringo lo scorso Primo Maggio, si replica dunque a sud della città, in una delle aree costiere più suggestive e ancora in gran parte da scoprire, con una serie di attività che si svilupperanno per l’intera giornata.

Il sindaco Federico Basile, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa, ha dichiarato: “La Bandiera Blu rappresenta un traguardo significativo per la nostra città, frutto di un impegno condiviso e di una crescente attenzione alla qualità dell’ambiente e dei servizi. Celebrare questo riconoscimento insieme alla comunità significa rafforzare la consapevolezza di quanto sia importante prenderci cura del nostro territorio, adottando comportamenti sempre più sostenibili e rispettosi del bene comune. Eventi come questo rafforzano il legame tra i cittadini e il mare, risorsa preziosa per lo sviluppo turistico e culturale di Messina”.

L’evento è coordinato dall’Assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro, che sottolinea: “Iniziative come questa contribuiscono a far vivere le nostre risorse naturali in modo sano, partecipato e rispettoso, con momenti di intrattenimento che uniscono il piacere dello stare insieme alla valorizzazione dell’identità territoriale”.

Il programma

La Festa del Mare Bandiera Blu si svolgerà negli spazi del Lido “U Paninaru”, che offrirà supporto logistico a titolo gratuito, e nelle aree di spiaggia limitrofe.

Il programma prevede: animazione per bambini e adulti a cura di Messina Social City; beach volley in spazi attrezzati, a cura della società sportiva Team Volley; tecniche di difesa personale su tatami, a cura di associazioni sportive di Judo e Karatè; spazio balli caraibici; dj set con Maurizio Presente e musica dal vivo con i Miscela Due.

In mare si svolgeranno attività di: avvicinamento al windsurf e al kite-surf, a cura del Windsurf Club Messina e dell’Associazione sportiva Kyte-Surf, con la presenza in acqua degli atleti; e promozione della vela, a cura della sezione messinese della Lega Navale Italiana.

Il litorale di Santa Margherita rappresenta una risorsa preziosa per Messina: acque limpide, spiagge ampie e incontaminate, un contesto di bellezza autentica e grande potenziale, che eventi come questo contribuiscono a riscoprire e valorizzare.