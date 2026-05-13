Festa del medico: ecco i nomi dei 30 candidati

La premiazione del concorso dell’Ordine si concluderà col voto del pubblico in sala. Appuntamento lunedì 18 al Palacultura con guest star Enzo Iacchetti

MESSINA – Enzo Iacchetti salirà sul palco del Palacultura come guest star alla Festa del medico, l’evento organizzato dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri che premierà professionisti della provincia messinese. A contendersi il premio, una borsa di studio da 5mila euro per progetti formativi o per l’acquisto di strumentazione, saranno 30 candidati. Sono stati scelti dai cittadini di tutta la provincia attraverso segnalazioni sul sito dell’ordine. Il vincitore sarà scelto con la votazione del pubblico in sala.

Festa del medico: i 30 candidati

In nomination ci sono Andrea Barbalace, Giorgio Basile, Francesco Borgia, Rosaria Cambria, Angelo Caravetta, Antonino Castrovinci Cercatore, Sergio Conti Nibali, Paolo D’Angelo, Alessia Dottore, Gian Paolo Famulari, Fulvio Gemelli, Lucia Gibilisco, Caterina Giovinazzo, Giancarlo Gismondo Velardi, Fabio Licata, Federico Lo Piano, Francesco Messineo, Giuseppe Navarra, Domenico Pitrone, Michelangelo Pizzino, Andrea Pollicino, Valeria Prestipino Giarritta, Luigi Raffa, Francesco Rando, Carmela Rifici, Rosalba Rossello, Gregorio Scalia, Alberto Scorza, Cesare Salvatore Siragusano e Salvatore Tigani.

Oltre alla borsa di studio, ci saranno anche riconoscimenti speciali. Tra questi, quello per il candidato che ha ricevuto più segnalazioni e i premi speciali scelti dalla giuria. Questa sarà composta dal coordinatore del concorso e consigliere dell’Ordine Salvatore Rotondo, dal presidente Cao Giuseppe Renzo, dal referente medico Francesco Trimarchi, dal referente odontoiatra Antonio Spatari, dal referente dell’Università di Messina Eloisa Gitto e dal rappresentante di Cittadinanzattiva – Tribunale dei Diritti del Malato Concetto Trifiló.

Le cerimonie di giuramento e benemerenza

La lunga serata avrà inizio alle 16.30 di lunedì 18 maggio, con ingresso gratuito. Nella prima parte della manifestazione si svolgerà la cerimonia di giuramento. Poi quella di benemerenza per 81 professionisti che hanno compiuto i 50 anni di laurea, che riceveranno una medaglia d’oro. Saranno premiati anche gli specializzandi, iscritti all’Ordine, che hanno raggiunto le posizioni più alte in graduatoria.

Interverranno il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il presidente della CAO Giuseppe Renzo, le coordinatrici dei Corsi di laurea dell’Università di Messina Irene Cacciola (Medicina e Chirurgia), Daniela Caccamo (Medicine and Surgery), Giuseppina Rizzo (Medicina e Chirurgia a Indirizzo Biotecnologico) e Angela Militi, (Odontoiatria e Protesi Dentaria). L’evento sarà condotto dal giornalista Massimiliano Cavaleri insieme col medico Gaetano Cincotta. La presenza di Iacchetti è stata curata da Enzo Calabro del gruppo Ri.ca eventi.