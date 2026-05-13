 Manutenzione stradale a Messina: nuovo asfalto per la zona alta di via Palermo

Manutenzione stradale a Messina: nuovo asfalto per la zona alta di via Palermo

Marco Ipsale

Manutenzione stradale a Messina: nuovo asfalto per la zona alta di via Palermo

mercoledì 13 Maggio 2026 - 15:00

Dalla circonvallazione fino all'incrocio con viale Aranci

MESSINA – Un cantiere atteso da tempo è finalmente entrato nel vivo. Gli operai sono al lavoro per il rifacimento integrale del manto stradale nel segmento di via Palermo dalla circonvallazione fino all’intersezione con il viale Aranci.

Una riqualificazione profonda

L’operazione mette fine a un lunghissimo periodo di incuria per questa arteria, che è anche punto di passaggio per chi è diretto verso i Colli Sarrizzo. Da tempo la pavimentazione si presentava in condizioni di estrema precarietà, costringendo i conducenti a gimcane tra buche e avvallamenti che, in passato, erano stati affrontati soltanto con parziali e poco risolutivi interventi di manutenzione ordinaria.

Dopo aver concluso la rimozione del vecchio strato di asfalto ammalorato (la fase di scarifica), le squadre tecniche si apprestano ora a stendere il nuovo tappeto bituminoso. L’obiettivo è garantire una percorribilità fluida e, soprattutto, livelli di sicurezza adeguati per i migliaia di veicoli che ogni giorno solcano questo asse viario.

Interventi nel quartiere

Il piano di riqualificazione non si è limitato solo alla via principale. Già nel corso dell’ultima settimana, infatti, la manutenzione straordinaria ha toccato diverse strade secondarie situate nel comprensorio tra il viale Giostra e la via Palermo, completando una serie di migliorie attese da tempo dai residenti della zona. Se il meteo rimarrà favorevole, la carreggiata sarà restituita alla piena e rinnovata fruizione entro pochi giorni.

Un commento

  1. Bruno 13 Maggio 2026 15:13

    Era ora che venissero effettuati i lavori. Di quante buche c’erano sembrava una strada di Beirut

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