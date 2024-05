Festa delle Api. Due appuntamenti al Giardino di Montalto

Domenica 19 e lunedì 27 maggio

MESSINA – Laboratori per bambini, semi e piante aromatiche, ma anche degustazioni in un parco spesso chiuso e da riprendere, cioè il Giardino di Montalto. Questo è quanto organizzato dalla comunità Masci Messina 1 “Il Faro” e dalla parrocchia Santa Maria di Montalto per domenica 19 maggio dalle 9.30 alle 13 e per lunedì 27 maggio.

L’avvocata Silvana Paratore, dopo aver ricordato che la Giornata mondiale delle api è nata nel 2017, ha sottolineato: “Le api sono delle sentinelle naturali e una riduzione del numero di api è una minaccia per gli ecosistemi” .

Carmelo Casano, portavoce della comunità Masci 1, ha spiegato: “Perché questa giornata? Per aiutare le api. Possiamo farlo piantando fiori anche nel balcone, evitando insetticidi, usando cibi biologici. Noi vogliamo organizzare eventi come questo perché senza le api anche la vita dell’uomo rischia di scomparire”.

Presente anche l’assessore alle Politiche scolastiche Pietro Currò: “L’anno scorso abbiamo partecipato e lo rifaremo, perché il mondo delle api è un mondo da preservare. Sapere che in Europa e in Italia sono scomparse a milioni è preoccupante. Il governo a livello nazionale si sta muovendo e dobbiamo farlo anche noi. Come si può fare? Ognuno di noi può fare qualcosa, come in ogni ambito”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, dalla Città Metropolitana di Messina, dalla Forestale di Messina; dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale – servizio 13 per il territorio di Messina; dal Cesv, Centro servizi per il volontariato Messina; dal Club per l’Unesco di Messina; dal Masci Regione Sicilia; dal gruppo Agesci Messina 13 e dall’associazione culturale Inside Messina. A partecipare saranno le aziende di apicoltori La Deliziosa e L’apicoltura in città.