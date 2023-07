Festa di suoni e colori a Capo Peloro, l'Arena è pronta per l'Rds Summer Fest FOTO - Tempostretto

Il lungo pomeriggio segna l’arrivo dei 5mila che hanno prenotato un posto

MESSINA (Foto Silvia De Domenico) – Suoni e colori cambiano il volto dell’ex Seaflight. Capo Peloro si trasforma in un palcoscenico con vista mozzafiato in occasione dell’Rds Summer Fest. Il lungo pomeriggio segna l’arrivo dei 5mila che hanno prenotato un posto nell’arena, che prende il via alle 21. Lungo il percorso una festa nella festa dell’evento, nella chiesa S. Maria della Lettera di via Torre due giovani di uniscono in matrimonio. I tecnici mettono a punto gli ultimi dettagli. Mentre gli spettatori sono in coda. La canicola non li fa desistere. Tutto è pronto affinché lo spettacola abbia inizio.