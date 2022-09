Festa sotto le stelle, "doniamo per i bambini poveri di Messina" - Tempostretto

L'appello del presidente di Terra di Gesù Onlus, Francesco Certo. In occasione dell'evento consegnato un riconoscimento al giornalista Carmelo Caspanello in rappresentanza di Tempostretto

MESSINA – L’Oasi Madonna del Sorriso ha ospitato l’ottava edizione della Festa sotto le Stelle, organizzata da Terra di Gesù Onlus, presieduta da Francesco Certo.

Un pubblico numeroso e attento ha fatto da cornice all’evento, presentato dalla giornalista Marina Bottari, a cui si collega il Premio Medico di Carità, giunto alla sesta edizione.

I vincitori di quest’anno sono stati: il dottor Tonino Borruto, l’Uoc di PoliMe (prof. Gianluca Di Bella), la dott. Tiziana Frigione, la dott. Salvatrice Vecchio, il dottor Mario Briguglio, l’Ufficio Emergenza Covid (professore Alberto Firenze), il professore Giuseppe Andò.

La giornalista Marina Bottari e Francesco Certo

I Fikissimi, diretti da Massimo Pulitanò (voce Katia Bevacqua, chitarra Cosimo Milone), hanno presentato canzoni del loro repertorio e in anteprima due brani del cd “Di chitarra e d’amore”, composti dal cardiologo messinese, e molto apprezzati dal pubblico in sala: “Avi l’occhi comu lu mari” e “Nascia a Messina”. Coregrafie di Rosanna Gargano, voce narrante Michele Careno, direzione artistica di Gianni Rizzo.

I riconoscimenti per l’attenzione ai progetti di carità

A seguire consegnati gli attestati “Sotto le Stelle” a chi ha sostenuto le opere benefiche dell’Associazione: i Fikissimi, Ordine dei Medici, Salvis Iuribus, Cirs, Acisjf, Chiesa Ortodossa Me, Akademia Sant’Anna, Banco Farmaceutico, Studio Gino Florena, Tempostretto, Normanno, Federfarma, Fida Capo Peloro, prof.Silvana Briuglia, prof. Fatima Trimarchi, Giada Minissale, Assofante Me, professore Domenico Venuti, Parrocchia San Paolino, Rossana Gargano, Ammi.

Terra di Gesù Onlus ha consegnato al giornalista Carmelo Caspanello (nella foto in evidenza), in rappresentanza di Tempostretto, un attestato nel segno dell’attenzione ai progetti di carità dell’associazione.

Una serata all’insegna della gioia e della solidarietà. Il dottor Certo, durante i saluti finali, ha rivolto un appello per aumentare le donazioni alla Cesta del Buon Pastore onde sostenere meglio i bambini poveri di Messina.

Vaccini a senza tetto e bisognosi: consegnato premio “Medico di Carità” al commissario Firenze

Ha sottolineato il presidente Francesco Certo: “Abbiamo voluto consegnare un premio al professore Alberto Firenze, che è alla guida dell’ufficio Covid 19 di Messina, perché lo merita sia per il lavoro che è stato fatto sul territorio in generale, ma in particolare per quanto ha fatto per le persone bisognose. Grazie a lui e alla sua équipe, ha dato il via, in piena emergenza Covid, all’iniziativa “il vaccino degli ultimi”, permettendo a centinaia di persone senza tetto, non registrate sul territorio nazionale e in condizioni di indigenza, di vaccinarsi, salvando così moltissime vite umane. E’ difficile ipotizzare una persona che meriti più questo premio, quindi complimenti al professore Firenze e a tutto l’Ufficio Covid 19 di Messina”.