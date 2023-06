Fiabe e giochi al Policlinico, tele-intrattenimento per i piccoli pazienti - Tempostretto

Tornano le letture in reparto e le iniziative realizzate dall'associazione di volontariato "Solletico"

MESSINA – Un intrattenimento virtuale nella forma, ma non nella sostanza. Grazie all’Associazione di volontariato “Solletico” i piccoli pazienti ricoverati nelle aree pediatriche dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” potranno tornare a fruire delle letture in reparto, un servizio molto apprezzato prima del covid e che vedeva la presenza attiva dei volontari nelle stanze di degenza. Per tornare alla normalità, pur continuando a mantenere alta l’attenzione sulle misure di sicurezza, è stato previsto l’avvio di un progetto di tele-intrattenimento.

Fiabe, giochi e piccoli spettacoli

Attraverso un link dedicato, che verrà dato al genitore presente, sarà possibile seguire su dispositivi mobili (tablet/cellulari) fiabe, ma anche giochi e piccoli spettacoli che i volontari di volta in volta decideranno di realizzare. I volontari saranno presenti pressoil Policlinico non nell’abituale situazione, ma da una stanza dedicata; da questa si collegheranno con i bambini e così si compenserà, anche se solo in parte, la distanza tra i volontari e i piccoli degenti, che parteciperanno alle dirette e al gioco interfacciandosi da un luogo a loro familiare.

Iniziativa umanizzante

Un’iniziativa di umanizzazione che punta ad alleggerire il tempo trascorso in ospedale e che potrà estendersi anche a quei pazienti, affetti da patologie croniche, in cura presso l’azienda ospedaliera universitaria e che, per diverse ragioni, sono costretti a trascorrere molto tempo a casa. “Ringrazio l’associazione Solletico – sottolinea il professore Carmelo Romeo, direttore del Dipartimento materno infantile – che da tempo sostiene progetti e iniziative per i nostri piccoli pazienti. Sono sicuro che tale servizio sarà molto apprezzato dai piccoli, ma anche dal genitore accompagnatore impegnato spesso a intrattenere il proprio figlio con i più svariati espedienti”.