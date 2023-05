Fiaccolata al Policlinico contro la violenza sugli operatori sanitari - Tempostretto

La manifestazione si svolge in contemporanea in numerose città italiane per rendere omaggio alla dottoressa Barbara Capovani, psichiatra uccisa a Pisa

MESSINA – Domani, mercoledì 3 maggio, dalle 20 alle 21, l’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” renderà omaggio alla dottoressa Barbara Capovani, psichiatra uccisa a Pisa, vittima della violenza contro gli operatori sanitari e sociosanitari. Gli operatori sanitari si riuniranno nello spazio antistante il Padiglione B, entrata B2 (fronte chiesa), e percorreranno i viali del Policlinico. La manifestazione si svolge in contemporanea, con iniziative analoghe, in numerose città italiane.