Fiamme a Messina Servizi, 87enne denunciata per incendio colposo e combustione di rifiuti - Tempostretto

Tutto sarebbe partito da un incendio di rifiuti in un terreno vicino

Sarebbe nato da una combustione di rifiuti in un terreno vicino l’incendio che ieri ha distrutto parte di un deposito di Messina Servizi, a Pistunina. A scatenarlo una 87enne, che avrebbe dato fuoco ai rifiuti di casa in una carriola e avrebbe anche ammesso che non era la prima volta.

A scoprirlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, analizzate dagli agenti della Polizia Municipale, che hanno fatto scattare le indagini. La donna è stata denunciata per incendio colposo e combustione di rifiuti.

Il danno è stimato sui 100mila euro ed è coperto da assicurazione. Bruciati un migliaio di contenitori in plastica per la raccolta differenziata. Le attività di Messina Servizi proseguono regolarmente.



