Fiera di Messina, avanti con lavori e demolizioni FOTO - Tempostretto

L'Autorità portuale incontra le associazioni di pescatori per valutare di destinare un'area a loro

MESSINA – Altro sopralluogo nel cantiere del quartiere fieristico di Messina, dove da qualche settimana sono stati avviati i lavori per la costruzione del parco affacciato sullo Stretto di Messina.

Continuano le demolizioni per liberare le aree da immobili fatiscenti ed inutili e si preparano le altre per cominciare la movimentazione dei materiali per la riconfigurazione dei piani.

“Intanto – dice il presidente dell’Autorità portuale, Mario Mega – insieme ai tecnici della AdSP ed al direttore dei lavori abbiamo incontrato alcuni rappresentanti di associazioni dei pescatori sportivi e di quelli amatoriali per acquisire nel dettaglio le rispettive esigenze e cercare di intervenire sul fronte mare in maniera più efficace al fine di consentire anche lo svolgimento di queste attività nell’area riqualificata”.