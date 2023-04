Finale scudetto tra Top Spin Messina e Carrara, gara d'andata a Villa Dante - Tempostretto

La squadra del presidente Giuseppe Quartuccio, chiamata a difendere il titolo conquistato un anno fa, sarà di scena davanti ai propri tifosi lunedì 1 maggio alle ore 19

MESSINA – Cresce l’attesa per la finale d’andata dei playoff scudetto di tennistavolo maschile in programma lunedì 1 maggio, alle ore 19, a Villa Dante (ingresso libero), tra Top Spin Messina WatchesTogether e Apuania Carrara.

Le due formazioni plurititolate si ritroveranno ancora una di volta di fronte con in palio il trofeo più ambito. La compagine del presidente Giuseppe Quartuccio, campione d’Italia in carica, è chiamata a difendere il tricolore conquistato un anno fa, il secondo messo in bacheca, superando nella doppia finale proprio i toscani.

A far da prologo la partecipazione della Top Spin alla puntata di “Linea Verde Life”, condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla, trasmessa oggi su Rai1 e dedicata alle meraviglie naturali e culturali di Messina e provincia, nella quale si è parlato della storia del club e dei suoi successi, raccontati in modo speciale e in uno scenario del tutto particolare, con l’intervista al fondatore Giorgio Quartuccio.

La gara di andata a Villa Dante

Per arrivare al meglio all’ennesimo incrocio stagionale con l’Apuania Carrara fra tutte le competizioni la squadra sta preparando in palestra già da qualche giorno il delicato appuntamento a suon di intensi allenamenti. La Top Spin Messina WatchesTogether confida inoltre nel sostegno del proprio caloroso pubblico per tentare l’impresa, consapevole dell’importanza che riveste gara1 nell’economia della finale scudetto. L’esperto tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina dal vice Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, schiererà il portoghese João Monteiro e gli italiani Leonardo Mutti, Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso, rispettivamente numeri 1, 3 e 6 del ranking nazionale. Nel roster dell’Apuania Carrara, imbattuta in Serie A1 in stagione e già vincitrice di Coppa Italia e Supercoppa, figurano invece i croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli “azzurri” Mihai Bobocica e Andrea Puppo.

Il presidente Giuseppe Quartuccio illustra i temi della sfida e chiama a raccolta i tifosi: “Sono certo che sarà una finale dagli alti contenuti tecnici. Rispettiamo il nostro avversario e ne conosciamo il valore. L’Apuania Carrara è una squadra di altissimo livello, con atleti esperti e di caratura internazionale. I nostri ragazzi sono molto carichi e pronti a dare tutto per questa maglia, da un paio di giorni sono a Messina per preparare al meglio questa partita. Stiamo cercando di non tralasciare nulla e abbiamo anche chiesto ad Antonino Amato, ragazzo cresciuto con noi e ancora molto legato alla città, di venire a darci una mano per gli allenamenti. Invito il pubblico ad accorrere numeroso lunedì a Villa Dante perché sarà un grande spettacolo sportivo”.

Top Spin Messina vuole ribaltare il pronostico

Gli fa eco uno degli alfieri del gruppo, Marco Rech Daldosso: “Sappiamo quanto possa essere fondamentale partire bene in casa nostra, come è avvenuto lo scorso anno quando strappammo per la prima volta una vittoria contro Carrara che ci consentì poi di conquistare lo scudetto. Partiamo sfavoriti, i risultati stagionali sono stati tutti a favore loro, però siamo contenti di avere disputato una buona finale di Supercoppa, avvicinandoci molto. Sarà sicuramente difficile, ma siamo qui per combattere e dare il massimo per provare a difendere il titolo. Il fattore campo per noi è essenziale, speriamo che lunedì possa esserci tanto pubblico a sostenerci e ad aiutarci ad ottenere il risultato, tenendo conto che il ritorno e l’eventuale spareggio si giocheranno a Carrara”.

La gara di ritorno è prevista al Palasport di Avenza domenica 14 maggio alle ore 17. Qualora entrambe le sfide dovessero concludersi con una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio) oppure con due pareggi si ricorrerà allo spareggio da disputarsi ancora in casa dell’Apuania Carrara, miglior classificata nella regular season. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube della FITeT.

Articoli correlati