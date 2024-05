Finali Nazionali u14f, UniMe vicina all’impresa con la Savino Del Bene Scandicci

Pallavolo settore giovanile - Impegnate in Romagna nella competizione che assegnerà il titolo di Campione d'Italia, le giovani messinesi battute solo al 5° set dal blasonato club fiorentino

CESENA – Ha sfiorato il colpaccio la Ssd UniMe nella gara di esordio alle Finali Nazionali di pallavolo – categoria under 14 femminile – in corso a Cesena.

Nel primo confronto della manifestazione, disputato nel pomeriggio del 30 Maggio nell’impianto del “PalaIppo” contro le temibili avversarie della Savino Del Bene Scandicci, le Campionesse di Sicilia hanno ceduto al tie-break, al termine di una gara concreta ed in cui è mancato quel pizzico di fortuna, sempre necessario, per chiuderla in proprio favore.

Sconfitte nel primo parziale (18-25), le ragazze delle coach Paola Laganà e Silvia Migale hanno prodotto una veemente reazione, recuperando prima lo svantaggio nel computo dei set con lo stesso identico punteggio a parti invertite del set di avvio (25-18), poi mettendo il muso avanti grazie ad una prestazione di grande cuore e segnata dall’infortunio di Alice Mazzeo che ha creato non poche difficoltà in fase di ricezione. Ciò nonostante, brave le messinesi ad imporsi pur con il minimo distacco possibile (25-23).

Out la Mazzeo, che dovrebbe comunque recuperare per l’ultima gara in programma, poca storia nel quarto (5-25) e nel quinto set (6-15).

Coach Laganà: “L’infortunio di Mazzeo ha complicato la gara”

“Resta l’amaro in bocca per non aver portato a casa il risultato – ha dichiarato coach Paola Laganà. Inizio di gara con un primo set, anche se perso, affrontato con la giusta carica e determinazione. Nel secondo set avvio con un bel 7-0 per noi e ragazze concentrate, anche se con qualche distrazione in copertura e difesa, ma vincenti in battuta. Nel terzo set, ragazze sempre presenti a se stesse, ma con un leggero calo in ricezione, pur consapevoli di poter condurre la partita senza nessun timore”.

“Purtroppo – prosegue il primo allenatore – l’infortunio di Alice Mazzeo ha complicato un pò le cose, facendo saltare la ricezione e da lì, pur portando a casa il parziale, non ci siamo riprese. Alice conto di recuperarla già dal pomeriggio di oggi. Arrivate al quinto non dico che abbiamo mollato, ma non c’era la stessa determinazione di inizio partita. Oggi due incontri belli tosti, ma non importa; entreremo in campo come solo noi sappiamo fare, coese e determinate, l’importante è non mollare, nulla è impossibile”.

Coach Migale: “Sfortunate ma possiamo ancora toglierci soddisfazioni”

“Siamo state sfortunate, ma comunque le ragazze non potevano iniziare in modo migliore – ha continuato il secondo allenatore Migale. Da subito hanno dimostrato di poter affrontare la partita con determinazione, portandosi sempre avanti in tutti i set. Peccato per il 4º parziale, dove l’attenzione è diminuita specialmente in ricezione, e per il 5º dove avevamo ritrovato la giusta concentrazione ma l’avversario si è nuovamente imposto. Comunque, abbiamo capito dalla prima partita che queste ragazze possono regalarci tante bellissime emozioni”.

Le under 14 dell’UniMe torneranno in campo nella mattinata e nel pomeriggio di venerdì 31 Maggio in altre due gare complicate; oltre rete le pari età dell’U.s. Torri, Campionesse del Veneto, e l’Arena Volley Team, altra squadra veneta che ha superato il girone di qualificazione.

