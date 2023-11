Finanze, Mediterranea Eventi: "Un onore ospitare il calcio balilla nazionale a Messina" VIDEO - Tempostretto

Il presidente Alfredo Finanze spiega come il calcio balilla paralimpico arriva in riva allo Stretto. Sulla tre giorni di gare dice: "Attese tante persone in città"

MESSINA – Appuntamento fissato per l’1, 2 e 3 dicembre al PalaRussello dove si disputeranno la Coppa Italia e il Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla Paralimpico. Dietro c’è la regia della Mediterranea Eventi che a Messina e provincia da anni organizza l’AllInParty e lo scorso giugno ha portato il beach volley a Piazza Duomo.

“Quest’anno abbiamo questo onore e onere – spiega Alfredo Finanze, presidente della Mediterranea Eventi – di organizzare due delle quattro competizioni principali della federazione italiana calcio balilla paralimpico. Sui tavoli da gioco ci sarà tutta Italia. Come Mediterranea Eventi abbiamo iniziato il percorso federale solo lo scorso anno al campionato italiano di Besozzo con due atleti e dopo un solo anno siamo arrivati all’affidamento di queste competizioni nella nostra città di questo siamo molto fieri”.

L’avvicinamento a questa disciplina inizia molto prima, da quando il calcio balilla paralimpico è inserito tra le discipline dell’AllInParty e la Mediterranea Eventi lo pratica a livello amatoriale. “Abbiamo conosciuto il presidente federale Francesco Bonanno pluricampione del mondo della disciplina – racconta Finanze – e subito è nata amicizia e stima reciproca. Così dal torneo amatoriale della nostra rassegna estiva arriviamo ad ospitare le manifestazioni nazionali”.

Ai primi di dicembre attesi in città circa 70 atleti, le iscrizioni sono state prorogate e chiuderanno il 25 novembre, ma questo numero lieviterà tenendo conto anche degli accompagnatori. “Ci sarà un grande movimento in quei giorni a Messina e un grande impegno soprattutto dal punto di vista logistico. Buona parte dei partecipanti – conclude Finanze – hanno difficoltà a deambulare, ringrazio già Aism per i mezzi che metteranno a disposizione e i volontari del servizio civile. Ricordo infine che la manifestazione sarà possibile anche grazie al Comune di Messina che si è dimostrato da subito disponibile”.

