Capo d'Orlando, 115mila euro per l'asilo nido. Accoglierà 48 bambini

Nuovi finanziamenti per il comune di Capo d’Orlando. Dopo gli oltre 7 milioni per l’adeguamenti sismico delle strutture scolastiche, dalla regione arrivano altri 115.000 euro destinati al progetto “Mantenere per crescere”. I fondi, stanziati dall’assessorato regionale della famiglia e delle politiche Sociali, permetteranno all’asilo nido comunale di accogliere anche quest’anno 48 bambini.

Il servizio di asilo nido sarà quindi implementato con nuove unità di personale, 1 coordinatore, 3 educatori e 2 ausiliari, così da permettere l’ingresso di altri 16 bambini di cui 8 nella sezione semi-divezzi e 8 nella sezione divezzi. Il servizio sarà attivo da settembre 2018 a giugno 2019, dalle 8.00 alle 14.00

Assicurate anche le attività pomeridiane, grazie ad un ulteriore finanziamento di 60.000 euro ottenuto grazie ai Fondi PAC (Piano di Azione e Coesione) per la prima infanzia.

“Un ringraziamento particolare –ha dichiarato il sindaco Franco Ingrillì- va al responsabile dell’area socio assistenziale Cettina Ventimiglia per il lavoro svolto teso a garantire un elevato standard qualitativo dei servizi per l’asilo nido comunale, che rappresenta una struttura d’eccellenza del nostro Comune. Il valore aggiunto è senz’altro rappresentato dal lavoro serio e professionale svolto dagli operatori, apprezzato dalle famiglie e fondamentale per la crescita dei bambini”.

Salvatore Di Trapani