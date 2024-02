Fiorella Mannoia a Sanremo in attesa dei live a Tindari, Catania e Palermo

L'artista festeggerà i suoi 70 anni sul palco con l'orchestra sinfonica. Ecco le informazioni su date e prevendita

Stasera canta di nuovo la sua “Mariposa” a Sanremo e poi si prepara per il tour sinfonico in Sicilia. Tre concerti per “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un nuovo tour che la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica in un importante anno. Quello delle 70 candeline che l’artista romana festeggerà sul palco con il suo pubblico. In Sicilia gli appuntamenti sono a Catania, Palermo e al teatro greco di Tindari. Il padre della cantante, nata il 4 aprile 1954, era un noto stuntman palermitano.

L’artista intanto sta partecipando al 74° Festival di Sanremo con il brano “Mariposa”, che firma in prima persona insieme a Cheope e Carlo Di Francesco e, per le musiche, con Federica Abbate e Mattia Cerri.

“Fiorella sinfonica” in Sicilia



9 agosto Catania – Villa Bellini all’interno della rassegna “Sotto il vulcano fest” (organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest).

10 agosto Palermo – Teatro di Verdura per Dream pop fest Palermo (kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo)

12 agosto Tindari – Teatro greco con organizzazione di Puntoeacapo e in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di lunedì 12 febbraio, sul sito di Puntoeacapo (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali.. A dare il via a questi festeggiamenti live, per Fiorella Mannoia, il 3 giugno a Roma, tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla.

I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà.

Sesta partecipazione a Sanremo

Fiorella Mannoia torna per la sesta volta in concorso a Sanremo, a sette anni di distanza dalla partecipazione con “Che sia benedetta”, seconda classificata nel 2017. La prima volta all’Ariston risale al 1981 quando si esibisce in gara con il brano “Caffè nero bollente”. La seconda è nel 1984 con “Come si cambia” che la consacra a tutti gli effetti come straordinaria interprete. Il 1987 è l’anno di “Quello che le donne non dicono”, brano scritto da Enrico Ruggeri, il primo tra i grandi cantautori a credere in lei inaugurando quel percorso musicale che da sempre la caratterizza, con cui vince il premio della critica che si aggiudica anche al Festival del 1988, grazie ad un altro incontro importante, quello con Ivano Fossati che scrive per lei “Le notti di maggio”.

“Mariposa è un vero e proprio manifesto di donne: Fiorella canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore… Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone e si uniscono tra i versi gridando insieme l’identità eterna e inviolabile di ciascuna”: così viene presentata la nuova canzone dell’artista.

