Fiumara d'Arte: ultima domenica per visitare la Piramide 38° parallelo e il "Rito della luce" - Tempostretto

Dalle 16 sarà possibile visitare l'opera di Mauro Staccioli e ammirarla sotto la luce di un lungo tramonto. Antonio Presti dedica il rito al popolo ucraino

Ultima domenica di apertura dell’opera Piramide 38° Parallelo di Mauro Staccioli, a Fiumara d’Arte. Un successo di pubblico, che ha attirato per tutto il mese di giugno numerosi visitatori e che ora si prepara all’ultimo atto, in programma oggi dalle 16 in pieno tramonto. Un’occasione in cui si rinnoverà il “Rito della luce”, simbolico passaggio dall’oscurità alla speranza fortemente voluto da Antonio Presti.

Il rito sarà dedicato, come accaduto nelle scorse settimane, al popolo ucraino: “Il percorso di politica della Bellezza e della Conoscenza, rappresentato dal viaggio simbolico all’interno della Piramide – aveva dichiarato Antonio Presti – quest’anno sarà dedicato ai giovani che sono in prima linea, coinvolti in una guerra che ha bombardato ogni verità, lasciando vuoti incolmabili nelle nuove e vecchie generazioni. Non è bastata la pandemia ad annientare questa contemporaneità: la guerra ha poi soppiantato la libertà di tutti noi”.