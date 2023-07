Flag Football, buon esordio dei Caribdes Messina in campionato - Tempostretto

Due vittorie e una sconfitta nella prima giornata del girone 9 a Palermo contro Sharks e Cardinals in seconda divisione nazionale

PALERMO – I Caribdes Messina sono stati impegnati domenica a Palermo nella prima giornata del campionato nazionale di seconda divisione di Flag Football. I peloritani, che si ispirano nel nome a Cariddi, tornano in riva allo Stretto con un bottino di due vittorie e una sconfitta che vale momentaneamente il primo posto nel girone 9.

La seconda divisione di Flag Football vede impegnate 39 squadre in tutta Italia, divide in gironi da quattro o cinque squadre. Nel girone dei Caribdes oltre alle palermitane Cardinals e Sharks (quest’ultimo è il team organizzatore della prima giornata) anche la catanese Elephants, assente domenica. La seconda giornata sarà organizzata dai Caribdes che aspettano il 30 luglio a Messina gli avversari.

Il Flag Football è una versione semplificata, e senza contatto, del Football Americano. Per fermare un giocatore con la palla invece che placcarlo bisogna “strappargli” le bandierine che gli pendono dai fianchi. Si può andare in meta sia lanciando che correndo. Ogni squadra ha a disposizione quattro attacchi per superare la metà campo, nel caso dovesse riuscirci ne ha poi altri quattro per provare a segnare una meta.

I risultati della prima giornata

I Caribdes Messina iniziano subito contro gli Sharks Palermo, una partita che si chiude con un amaro 13-28 in favore della squadra locale. I secondi avversari sono i Cardinals Palermo che vengono affrontati con la giusta concentrazione dai peloritani, che trovano la prima vittoria stagionale con il punteggio di 32-26.

Segue il derby palermitano vinto dagli Sharks contro i Cardinals per 26-19. L’ultima partita della giornata vede impegnati i Caribdes nel ritorno contro gli Sharks, un incontro che vede i ragazzi messinesi invogliati a restituire il favore del match d’apertura e che si conclude con un punteggio finale di 48-32. A fine giornata la differenza punti negli scontri diretti varrà ai Caribdes il primo posto momentaneo del girone.

Caribdes Messina 2W-1L | 93-86 (+7)

Sharks Palermo 2W-1L | 86-80 (+6)

Cardinals Palermo 0W-2L | 45-58 (-13)

Elephants Catania 0W-0L | 0-0 (0)