Flag Football. I Caribdes Messina chiudono la fase regionale con quattro vittorie - Tempostretto

CATANIA – La formazione peloritana dei Caribdes Messina ha concluso domenica a Catania la prima fase del proprio campionato di seconda divisione di Flag Football. Il girone nove li vedeva opposti ad altre tre squadre siciliane, due di Palermo e una di Catania. Dopo l’esordio di Palermo e la seconda giornata, o bowl, ospitata in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria gli atleti che richiamano il mostro mitologico Cariddi hanno chiuso il girone siciliano a Catania domenica scorsa.

La classifica aggiornata, 2 punti per ogni vittoria 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta, li vede al secondo posto dietro gli Elephants Catania 16 punti, capaci di vincere tutti e gli otto incontri del proprio girone. Messina ha quattro vittorie e quattro sconfitte come gli Sharks Palermo, 8 punti, ma rimane avanti ai palermitani per una miglior differenza punti: in positivo per i Caribdes e in negativo per gli Sharks. Fanalino di coda del girone 9 sono i Cardinals Palermo con nessuna vittoria all’attivo e quindi 0 punti.

Ora la fase nazionale a Grosseto

Il campionato nazionale proseguirà per tutte le squadre siciliane che saranno impegnate il 23 e 24 settembre nel Big Bowl Nazionale di Grossetto. In due giornate infatti tutte e 39 le squadre partecipanti al campionato saranno suddivise in tre gironi ognuno da tredici squadre.

Ogni team, si legge nel regolamento, disputerà quattro partita con formula ad orologio, sfidando le due che la precedono e le due che la seguono nella classifica che sarà stilata. In questo caso ogni vittoria varrà 4 punti, pareggio 2 e sconfitta sempre 0 punti.

Al termine del Big Bowl Nazionale sarà stilata una classifica unica con tutte e 39 le squadre partecipanti e soltanto le prime otto accederanno al Final Bowl che assegnerà il titolo nazionale di seconda divisione nel primo weekend di ottobre.

La cronaca del bowl di Catania

Solo due gli incontri disputati dai Caribdes lo scorso 10 settembre a Catania, nel primo vittoria netta e senza possibilità di replica contro gli Sharks Palermo per 32-0. Nell’incontro finale invece sconfitta contro i padroni di casa, gli Elephants Catania, che si sono imposti col punteggio di 27-18.

Le altre tre vittorie dei peloritani erano arrivate a Palermo il 16 luglio contro i Cardinals Palermo (32-26) e gli Sharks Palermo (48-32) e a Messina lo scorso 30 luglio nuovamente contro i Cardinals Palermo (25-21), in quell’occasione anche due sconfitte di misura contro gli Elephants Catania per 14-18 e 0-7.

