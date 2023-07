Flavio Insinna al Centro cardiologico pediatrico di Taormina per dire no alla chiusura VIDEO - Tempostretto

La visita del noto attore e conduttore televisivo ha portato gioia ai piccoli pazienti e alle famiglie preoccupate per le sorti del reparto

TAORMINA – Dopo Fiorello, scende in campo a favore del mantenimento della Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina anche l’attore Flavio Insinna. Insinna – che ha fatto visita oggi al reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina- ha avuto parole di incoraggiamento per le famiglie e per i piccoli pazienti ricoverati al Ccpm. “Il Ccpm deve rimanere in piena attività a Taormina”, ha evidenziato Insinna. Nessuno vuole mettere in discussione l’apertura di un altro centro a Palermo, ritengo solo – come tanti altri che conoscono e apprezzano il lavoro dell’équipe medica del dottor Sasha Agati – che la decisione di voler chiudere questo centro, equivalga a voler buttare al vento anni di esperienza e fondi pubblici. E sinceramente trovo questo inammissibile”.

Insinna con il primario Agati

La visita del noto attore e conduttore televisivo ha portato gioia ai piccoli pazienti e alle famiglie preoccupate che il centro possa chiudere. E questo mentre continua ad essere punto di riferimento anche per la Calabria ed ilMediterraneo. “Ringraziamo Insinna per questa graditissima visita, tutti ci auguriamo che si possa davvero al più presto arrivare ad una svolta definitiva per la prosecuzione delle attività del Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina”, ha detto il primario del Ccpm Taormina, Sasha Agati. Insinna al termine della visita ha ringraziato tutto lo staff medico e ha sottolineato la volontà di rimanere al fianco di tutte le famiglie del Centro cardiologico pediatrico a supporto del mantenimento della struttura ospedaliera, Invitando altri artisti a prendere parte a questa iniziativa.