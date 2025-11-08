Floresta. Procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Redazionale

COMUNE DI FLORESTA (Città Metropolitana di Messina) AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ (ai sensi degli artt. 10, 11 e 16 del D.P.R 8 giugno 2001 n.327)

OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il Comune di Floresta rende noto l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità in relazione ad aree private interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica denominata: “MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-AREA PORTELLA MITTA DEL COMUNEDI FLORESTA”, per le quali è stata indetta conferenza dei servizi semplificata ed in modalità asincrona per l’approvazione del relativo progetto esecutivo, il cui termine conclusivo è stato fissato per il 10/12/2025. Le aree in questione ricadono nel territorio del Comune di FLORESTA (ME) identificate catastalmente come segue:

foglio 1 particelle 10-11-12-14-15-16-123-83-84-124-85-125-91-130-128-127-103-107

foglio 6 particelle 5-6-7-8-11-12-65-66-68-69-70-192-191-75-120-194

L’intera documentazione relativa al progetto è consultabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune e all’interno del sito web dell’Ente. Responsabile del Procedimento: Arch. Filippo Russo