Floridia: "Il Pnrr per contrastare la dispersione scolastica a Messina e in provincia" L'ELENCO - Tempostretto

Piano nazionale per la ripresa e resilienza: le somme stanziate dal ministero dell'Istruzione risultano 7.821.816,39 € per i territori messinesi

MESSINA – La lotta alla dispersione scolastica attraverso le risorse del Pnrr. Nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e resilienza, le somme stanziate dal ministero dell’Istruzione risultano pari a 500 milioni di euro, 7.821.816,39 € per Messina e provincia. “Alle scuole di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno è assegnata una quota complessiva di risorse pari al 51,16%”, annuncia la sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia (nella foto).

Sottolinea la senatrice del Movimento Cinque Stelle: “Si tratta di un traguardo importantissimo per le scuole e, in particolare, per le studentesse e gli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti. Per chi vive queste situazioni sarà possibile prevedere un approccio che ne valorizzi la motivazione e i talenti, all’interno e all’esterno della scuola, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali”.

L’emergenza dispersione scolastica a Messina

Che il tema sia centrale, per il territorio, lo dimostra la relazione di alcuni mesi fa della Commissione antimafia regionale presieduta da Claudio Fava (ora dimessosi per partecipare alle primarie del centrosinistra in Sicilia). Una relazione sulla condizione minorile in Sicilia, con particolare riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e dei rischi di reclutamento di giovani da parte della criminalità organizzata.

Tra i minori a rischio di non completare il ciclo di studi dell’obbligo, a Messina, quasi 1500 bambini e ragazzi che abitano nelle zone da risanare.

Nella Città metropolitana finanziata una scuola innovativa e a impatto zero

Intervistata da Tempostretto, la sottosegretaria Floridia, lo scorso 12 maggio, si era così espressa: “Sono moltissime le risorse che abbiamo messo a disposizione dell’edilizia scolastica. Risorse che – aveva annunciato la sottosegretaria all’Istruzione – stanno arrivando nei nostri territori”.

E aveva aggiunto: “Con il Pnrr, anche nella Città metropolitana sarà finanziata una delle 195 scuole innovative e a impatto zero, grazie a quattro milioni di euro, oltre che in altri Comuni come Taormina e Capo d’Orlando. Sono a disposizione quasi nove miliardi per l’efficientamento e la messa in sicurezza e 800 milioni per 195 realtà scolastiche innovative”.

Ecco le somme per le scuole di Messina e provincia

RISORSE PER LA SICILIA 74.407.923,74 €

RISORSE PER MESSINA E PROVINCIA 7.821.816,39 €

Di seguito le risorse assegnate alle scuole del messinese:

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.S.BARCELLONA FERRARI 86.673,99 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.S.BARCELLONA FERRARI 276.133,08 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO ITT-LSSA COPERNICO 237.116,26 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO ITET “E. FERMI” ECONOMICO E TECNOLOGICO 212.220,04 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO BARCELLONA MEDI 134.198,08 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.C. CAPUANA 116.139,30 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.C. MILITI 88.780,87 €;

MESSINA CAPO D’ORLANDO ITC CAPO D’ORLANDO MERENDINO 310.163,10;

MESSINA CAPO D’ORLANDO LICEO LUCIO PICCOLO 188.835,98 €;

MESSINA GIARDINI-NAXOS I.C. GIARDINI 88.654,33 €;

MESSINA LIPARI IS ISA CONTI ELLER VAINICHER 39.402,24 €;

MESSINA LIPARI LIPARI 114.510,84 €,

MESSINA MESSINA IST.ISTR.SUP. “ANTONELLO” MESSINA 318.489,76 €;

MESSINA MESSINA I.S.MINUTOLI MESSINA 308.158,60 €;

MESSINA MESSINA VERONA TRENTO – MESSINA 281.561,16 €;

MESSINA MESSINA I.T.T.L. “CAIO DUILIO” 273.397,71 €;

MESSINA MESSINA IST. TEC. ECONOMICO “A.M.JACI” 221.367,54 €;

MESSINA MESSINA “SEGUENZA” MESSINA 215.211,98 €;

MESSINA MESSINA ” AINIS ” MESSINA 200.005,98 €;

MESSINA MESSINA I.S.”BISAZZA” ME 185.184,45 €;

MESSINA MESSINA “LA FARINA – BASILE” 181.944,89 €;

MESSINA MESSINA GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO 107.606,88 €;

MESSINA MESSINA IC N.2 D’ACQUISTO 99.071,08 €;

MESSINA MESSINA IC “CANNIZZARO-GALATTI”ME 86.715,85 €;

MESSINA MESSINA N.13″A.LUCIANI”ME 86.678,77 €;

MESSINA MESSINA N.15 ME “VITTORINI” 83.757,41 €;

MESSINA MILAZZO I.I.S. “RENATO GUTTUSO” 286.330,51 €;

MESSINA MILAZZO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA 281.890,27 €;

MESSINA MILAZZO I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO 262.881,59 €;

MESSINA MISTRETTA I.S.MISTRETTA MANZONI 181.470,60 €;

MESSINA NOVARA DI SICILIA I. C. NOVARA DI SICILIA 72.262,60 €;

MESSINA PACE DEL MELA PACE DEL MELA 109.954,17 €;

MESSINA PATTI IIS BORGHESE – FARANDA – PATTI 227.988,48 €;

MESSINA PATTI LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI 127.937,69 €;

MESSINA PATTI N.3 PATTI 95.747,34 €;

MESSINA SANTA TERESA DI RIVA ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI 172.537,51 €;

MESSINA SANT’AGATA DI MILITELLO ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI 289.475,53 €;

MESSINA SANT’AGATA DI MILITELLO ITET ” G. TOMASI DI LAMPEDUSA” 286.159,38 €;

MESSINA SANT’AGATA DI MILITELLO I.I.S. SANT’AGATA DI M.LLO ” L.SCIASCIA” 178.143,06 €;

MESSINA SANTO STEFANO DI CAMASTRA I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA 98.146,03 €;

MESSINA SAPONARA ISTITUTO COMPRENSIVO – SAPONARA 93.301,24 €;

MESSINA TAORMINA I.I.S.S. “PUGLIATTI ” TAORMINA 315.610,22 €;

