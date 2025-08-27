Fogne a San Saba e Rodia, “intervento immediato di Amam”

Messina. L'assessore Carreri informa: "Entrambi i problemi sono stati risolti oggi grazie alle squdre tecniche dell'azienda"

MESSINA -“Intervento immediato per le fuoriuscite fognarie a San Saba e Rodia”. L’assessore ai rapporti con Amam, Antonino Carreri, ha sottolineato “la tempestività degli interventi. Nella giornata di oggi Amam ha ricevuto segnalazioni relative a fuoriuscite fognarie nelle località di San Saba e Rodia. Le squadre tecniche dell’azienda sono prontamente intervenute, risolvendo entrambe le criticità entro un’ora dalla segnalazione”.

Aggiunge l’assessore: “In particolare, presso l’impianto di San Saba, è stato ripristinato il regolare funzionamento del pozzetto, come confermato dalle verifiche effettuate direttamente sul posto. Amam ribadisce il proprio impegno a garantire prontezza ed efficienza negli interventi, a tutela della salute pubblica e del corretto funzionamento delle infrastrutture idriche e fognarie”.

