San Saba, “rivoli fognari sulla spiaggia tra i bagnanti” VIDEO

Ennesima denuncia del capogruppo di FdI, Libero Gioveni, che ha contattato il presidente di Amam Alibrandi per un intervento immediato

MESSINA – Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, segnala “l’ennesimo fiume di fogna che si riversa nel nostro litorale”. Stavolta si parla della spiaggia di San Saba. “Ci risiamo – denuncia Gioveni – nuovi liquami fognari a mare, anzi direttamente sulla spiaggia fra i bagnanti!”. Il consigliere comunale ha allegato un video alla sua nota.

“Ho contattato personalmente e direttamente il Presidente di Amam Paolo Alibrandi – spiega Gioveni – chiedendogli un intervento immediato, soprattutto per l’ancora notevole presenza di bagnanti in questo periodo di fine agosto nelle nostre località rivierasche”.

Le blatte e l’intervento di MessinaServizi

“Peraltro, proprio a San Saba – prosegue l’esponente di FdI – si registra anche una presenza massiccia di blatte per la quale ho chiesto un celere intervento anche alla presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato che ringrazio perché si è subito attivata.

“Insieme al vicepresidente della 6^ Circoscrizione Giovanni Russo, anch’egli di Fratelli d’Italia – conclude Gioveni – auspichiamo quindi non solo la risoluzione immediata di questa grave problematica ambientale verificatasi a San Saba, ma anche un’attenta ed ulteriore verifica degli impianti da parte di Amam a ridosso delle nostre coste”.

Articoli correlati